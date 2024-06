Fausto Vera não treina e está de saída do Corinthians

O volante Fausto Vera não participou do treino do Corinthians nesta terça-feira (25), que encerrou a preparação do clube para o jogo contra o Cuiabá, nesta quarta (26), às 20h (de Brasília). O jogador será ausência no duelo pelo Brasileirão e, muito provavelmente, não vestirá mais a camisa do Timão. Ele negocia com Atlético-MG e Boca Juniors.

Vera tem contrato até dezembro de 2026. O Corinthians gostou mais da proposta dos mineiros. Contudo, o jogador tem vontade de voltar a jogar na Argentina, o que pode pesar para atuar no Boca. Assim, o Timão já acerta os últimos detalhes para sacramentar a venda do volante.

O atleta esteve no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, mas não participou das atividades com os companheiros. Dessa maneira, a tendência é que o volante se despeça ainda nesta semana e não treine mais no Corinthians.

Fausto Vera está no Timão desde o meio de 2022, quando foi contratado por cerca de R$ 35 milhões junto ao Argentinos Juniors, da Argentina. No começo deste ano, o clube negou uma oferta de seis milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época) do Olympiacos, da Grécia.

Corinthians foi condenado por atraso no pagamento

Em seguida, o Corinthians viu o caso parar na Fifa. Em fevereiro, foi condenado a pagar US$ 3,45 milhões (R$ 17 milhões) ao clube argentino, mais juros de 18% ao ano, contando de julho de 2023, por atraso no pagamento da transferência.

Nesta temporada, Fausto Vera entrou em campo em 23 partidas pelo Timão, com um gol marcado e uma assistência. Caso volte a atuar no Campeonato Brasileiro, ele não poderá mais atuar por nenhuma equipe na competição. Afinal, ele já disputou seis jogos pelo Corinthians.

O Corinthians está em 18º no Campeonato Brasileiro, com apenas oito pontos, na zona do rebaixamento. Assim, a partida desta quarta-feira é vista como a oportunidade ideal para deixar a incômoda posição e aliviar a pressão sob o técnico António Oliveira. O Cuiabá, por sua vez, tem 11, em 14º.

