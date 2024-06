Eslováquia x Romênia: onde assistir, escalações, arbitragem

Eslováquia e Romênia se enfrentam nesta quarta-feira (26/6), pela última rodada do equilíbradíssimo Grupo D da Eurocopa. Afinal, todas as seleções (as outras são Bélgica e Ucrânia) estão com três pontos. Quem vencer este duelo no Deutsche Bank, em Frankfurt se garante nas oitavas. Porém, o empate, por causa do saldo de gols, classificará as duas equipes, com os romenos em segundo e os eslovacos em terceiro. Isso ocorre em razão de que (em caso de igualdade em Frankfurt) obrigatoriamente o primeiro e o quarto colocados serão Bélgica ou Ucrânia, que se enfrentam na outra partida, na mesma hora.

Onde assistir

O SporTV transmite a partir das 13h (de Brasília)

Como está a Eslováquia

O técnico Francesco Calzona disse que não vai fechar o time eslovaco. Assim, mais uma vez irá repetir a escalação, o que significa que o esquema terá três atacantes: Bozenik, Lukas Haraslin e Ivan Schranz.

Vale citar que ocorreu um fato muito curioso na Eslováquia. Afinal, na conferência de imprensa desta segunda-feira, em vez de aparecer o treinador ou algum jogador para falar com a impresa, foi destacado o cozinheiro. A justificativa da federação foi a de que técnico e atletas falam sempre a mesma coisa. Dessa forma, o chefe de cozinha ao menos traria novidades sobre o dia a dia da delegação e qual comida prepara para o grupo.

Como está a Romênia

Há apenas uma dúvida na escalação dos romenos. No meio de campo, o técnico Iordanescu ainda estuda se começa com Mihaila ou Coman. Na estreia, na vitória sobre a Ucrânia, Coman foi o preferido. Porém, Mihaila jogou na derrota para a Bélgica e, mesmo deixando a desejar, conta com a confiança do treinador. Assim, pode ganhar mais uma oportinidade.

ESLOVÁQUIA X ROMÊNIA

3ª rodada do Grupo E da Eurocopa

Data e horário: 26/6/2024, 13h (de Brasília)

Local: Deutsche Bank, Frankfurt (ALE)

ESLOVÁQUIA: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Skriniar e Hancko; Kucka, Lobotka e Duda; Schranz, Bozenik e Haraslín. Técnico: Francesco Calzona

ROMÊNIA: Nita; Ratiu, Burca, Dragusin e Bancu; Razvan Marin, Marius Marin e Stanciu; Man, Dragu? e Coman (Mihaila). Técnico: Edward Iordanescu

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Auxiliares: Jan Seidel Rafael Foltyn (ambos da Alemanha)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

