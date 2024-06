Agressividade do Cruzeiro no mercado já foi feita pelo Atlético há anos

Algo perceptível no futebol brasileiro atualmente é a agressividade do Cruzeiro no mercado de transferências. O clube mineiro comprovou isso ao tirar o goleiro Cássio do Corinthians, ao buscar Kaio Jorge na Juventus e quase tirar Dudu do Palmeiras. O empresário Pedro Lourenço, novo gestor da SAF do clube, prometeu investimentos e isso está se confirmando. Do outro lado, no entanto, o torcedor atleticano pressiona a diretoria por novas chegadas. Mas a movimentação celeste já foi feita pelo Galo há alguns anos.

Em 2020, após péssima campanha no Campeonato Brasileiro do ano anterior, o Galo também entendeu a importância de se movimentar. Na época, a SAF ainda não existia, mas os gestores eram os mesmos de atualmente. Eles perceberam a necessidade de reforçar o time.

Logo no início da temporada, o técnico Jorge Sampaoli foi contratado. E com ele a impaciência por time mais forte, potente, que fosse forte o suficiente para ganhar títulos. Os pedidos eram muitos, em várias posições, e foram atendidos.

Inicialmente, ele solicitou a chegada de um goleiro que tivesse habilidade para atuar com os pés. O goleiro Everson então foi contratado. O Galo também anunciou os zagueiros Júnior Alonso e Nathan Silva. O Galo ainda buscou o volante Allan e os meias Nacho Fernández e Zaracho.

No entanto, na frente foi onde o Galo mais investiu. Afinal, contratou os atacantes Hulk, Keno, Savarino e Diego Costa.

Vale lembrar que no ano anterior o clube alvinegro já tinha iniciado o movimento de contratações, e anunciou Guilherme Arana, Guga, Jair e Tchê Tchê, além do goleiro Rafael, que havia deixado o Cruzeiro direto para a Cidade do Galo.

