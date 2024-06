Ucrânia x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

Mais um jogo decisivo na Eurocopa 2024. Ucrânia e Bélgica se enfrentam, nesta quarta-feira (26), às 13h (de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo E. Além disso, todas as seleções da chave entram em campo nesta última rodada da chave com chances de classificação.

Como chega a Ucrânia

A vitória de virada sobre a Eslováquia na rodada passada manteve a equipe viva na briga por uma vaga na próxima fase e todas as seleções do Grupo E estão com três pontos.

Ao mesmo tempo, a Ucrânia pode contar com o retorno de Vitaliy Mykolenko e o técnico Serhiy Rebrov terá todo o elenco à disposição para este duelo decisivo contra os belgas.

Como chega a Bélgica

Por outro lado, os belgas conseguiram se recuperar da derrota na primeira rodada e contaram com uma grande atuação de Kevin de Bruyne para somar os três primeiros pontos na segunda partida e chegar nesta terceira e última rodada com chances de classificação.

No entanto, o técnico Domenico Tedesco terá alguns desfalques para o confronto com a Ucrânia. Witsel e Meunier, lesionados, devem seguir fora da equipe. Além disso, Dodi Lukebakio está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, Trossard ou Bakayoko devem começar entre os titulares.

Ucrânia x Bélgica

3ª rodada do Grupo E da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 26/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: MHPArena, em Stuttgart (ALE)

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Sudakov, Zinchenko, Shaparenko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk. Técnico: Serhiy Rebrov.

Bélgica: Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen e Arthur Theate; Youri Tielemans e Amadou Onana; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard; Romelu Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: David Coote (ING)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

