Euro 2024: Inglaterra empata com Eslovênia e confirma primeiro lugar do Grupo C

England's midfielder #11 Phil Foden (L) and Slovenia's defender #20 Petar Stojanovic (C) fight for the ball during the UEFA Euro 2024 Group C football match between England and Slovenia at the Cologne Stadium in Cologne on June 25, 2024. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

Mesmo sem atender às expectativas, a Inglaterra confirmou a liderança do Grupo C na primeira fase da Euro 2024. Nesta terça-feira (25), o ‘English Team’ ficou no empate sem gols diante da Eslovênia, que também se classificou, e avançou para as oitavas de final. A partida no RheinEnergieStadion ficou marcada por poucas chances criadas e um golaço de Saka que acabou sendo anulado pela arbitragem.

Dessa maneira, a Inglaterra encerra a primeira fase invicta e com cinco pontos somados nos três primeiros jogos. Por outro lado, a Eslovênia somou apenas três pontos e ficou na terceira posição do Grupo C. No entanto, a seleção terá condições de disputar a próxima fase por ficar como uma das melhores terceiras colocadas, superando as campanhas de Hungria e Croácia, que já realizaram os três jogos.

O jogo

Ambas as equipes procuraram o jogo na primeira etapa. A Eslovênia dominou o campo de ataque quando teve a posse de bola, enquanto a Inglaterra chegou com boas arrancadas de Foden e Saka. Ao mesmo tempo, a seleção inglesa até marcou um golaço com Saka, que acabou sendo anulado por impedimento. Mas a primeira etapa terminou sem gols.

No segundo tempo, o jogo teve ainda menos emoções. Precisando de um empate para se classificar, a Eslovênia abandonou o ataque e deixou a posse de bola com a Inglaterra. Sem inspiração, os ingleses tentaram chutes de longe e cruzamentos, mas sem a intensidade típica da Premier League. A partida terminou sem gols e com poucas chances para ambos os lados.

Euro 2024: Inglaterra 0x0 Eslovênia

3ª rodada do Grupo C

Data e horário: terça-feira, 25/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Gallagher (Mainoo) e Trippier (Alexander-Arnold); Rice e Bellingham; Saka (Palmer), Foden (Gordon) e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate

Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Bijol, Brekalo e Janza (Balkovec); Mlakar (Gorenc Stankovic), Cerin e Elsnik; Sporar (Celar), Sesko (Ilicic) e Stojanovic. Técnico: Matjaz Kek

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Cartões amarelos: Guéhi, Trippier e Foden (ING); Bijol, Janza (ESL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.