Geórgia x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores de Portugal durante treinamento da seleção - Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images - (crédito: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images)

Já classificada para as oitavas de final da Eurocopa 2024, Portugal enfrenta a Geórgia, nesta quarta-feira (26), em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo F. No entanto, os portugueses devem ter uma equipe alternativa e a tendência é que Cristiano Ronaldo comece a partida no banco de reservas.

Como chega a Geórgia

Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas, somente a vitória interessa para a Geórgia seguir com esperanças de ir às oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas. Ao mesmo tempo, a seleção precisa torcer por um tropeço da República Tcheca diante da Turquia, também nesta quarta-feira.

A boa notícia é que a seleção da Geórgia está completa, sem desfalques, e deve manter quase todos os titulares. Georges Mikautadze, que marcou nos dois jogos anteriores, é a principal esperança de gols da equipe.

Além disso, a imprensa europeia acredita que Giorgi Chakvetadze pode voltar ao time titular no lugar de Zuriko Davitashvili.

Como chega a Portugal

Por outro lado, os portugueses confirmaram a classificação antecipada e a expectativa é que o técnico Roberto Martinez faça alterações na equipe para poupar alguns jogadores. Assim, Diogo Jota, Gonçalo Ramos e João Félix devem começar no ataque, com Cristiano Ronaldo no banco de reservas.

Por fim, o único desfalque confirmado é o atacante Rafael Leão, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Geórgia x Portugal

3ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 26/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena do Schalke, em Gelsenkirchen (ALE)

Geórgia: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze; Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol.

Portugal: Sá; Semedo, Silva, Inacio, Dalot; Neves, Nunes; Conceicao, Felix, Jota; Ramos. Técnico: Roberto Martinez.

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

