Brasileiro marca duas vezes e chega a dez gols na temporada no Japão

Marcelo Ryan marcou duas vezes na vitória do Sagan Tosu por 3 a 0 diante do Kyoto Sanga, em confronto válido pela 19ª rodada da J-League, Dessa maneira, chegou à marca de dez gols na temporada pela primeira vez em sua carreira, em apenas 20 partidas disputadas até o momento.

Dos dez tentos, nove foram pela J-League e um na Copa da Liga Japonesa. O jovem de 22 anos está empatado na artilharia sub-23 da liga e na quinta posição geral dos artilheiros do campeonato.

“Fico muito feliz de estar vivendo a minha melhor temporada, mas ainda tem muito pela frente e sei que posso melhorar. É preciso continuar trabalhando para alcançar novos objetivos ainda maiores”, contou.

Além da alegria dentro de campo, Marcelo Ryan teve motivos ainda maiores para celebrar fora das quatro linhas. Durante a semana, sua mãe e irmã chegaram ao Japão e, pela primeira vez, o atacante entrou em campo com sua filha.

“Com toda certeza foi um jogo mais do que especial. Muito feliz de poder fazer dois gols com elas (filha, esposa, mãe e irmã) me assistindo. Estou muito feliz e realizado”, revelou.

Marcelo Ryan é um dos principais nomes do Sagan Tosu

O sucesso individual do sergipano tem sido mais do que importante para o Sagan Tosu. Afinal, 11 dos 24 gols da equipe tiveram participação direta do atacante. A vitória no último sábado (22) tirou a equipe do brasileiro da zona de rebaixamento.

“Sabíamos que seria um jogo duro por ser um confronto direto na parte de baixo da tabela. Esse triunfo nos dá mais confiança no trabalho para podermos sair o quanto antes dessa situação’, analisou.

O Sagan Tosu volta a campo nesta quarta-feira (26), quando visita o Cerezo Osaka.

