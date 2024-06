Ex-técnico do Fluminense, Diniz concederá coletiva nesta quarta

Fernando Diniz não resistiu ao péssimo momento do Fluminense em 2024 - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

O agora ex-treinador do Fluminense, Fernando Diniz, demitido na última segunda-feira (24), concederá entrevista coletiva nesta quarta (26). O objetivo do técnico é falar exatamente sobre o fim de ciclo com o Tricolor, assim como fez quando de sua saída em 2019.

A informação é da jornalista Bárbara Mendonça, do “ge”, em publicação nesta terça (25). A coletiva será às 11h (de Brasília).

Com a equipe na lanterna do Campeonato Brasileiro e uma queda brusca de rendimento, o comandante não resistiu aos maus resultados e viu sua segunda passagem pelo clube chegar, então, ao fim. O Athletico surge, assim, como um dos times interessados em contar com o treinador.

O auxiliar permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo desta quinta-feira (27), contra o Vitória, no Maracanã. Ele já esteve à frente da equipe principal em outras oportunidades e conhece muito bem o clube carioca.

No momento, a diretoria tricolor não pretende tomar qualquer decisão de forma precipitada e bater o martelo sobre o possível substituto. Nesse sentido, o ex-jogador terá novamente a oportunidade de treinar a equipe, algo que já aconteceu em 2019, 2020, 2021 e nas primeiras rodadas do Carioca 2024. Como jogador, Marcão atuou pelo Fluminense entre 1999 e 2006, somando 363 jogos pelo Tricolor. Ele conquistou duas vezes o Carioca, em 2002 e 2005.

