República Tcheca x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Mais um dia de jogo decisivo na Eurocopa 2024. República Tcheca e Turquia se enfrentam, nesta quarta-feira (26), pela terceira e última rodada do Grupo F. O confronto direto por uma vaga nas oitavas de final será disputado no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Como chega a República Tcheca

A seleção da República Tcheca estreou na Eurocopa com uma derrota para Portugal e um empate contra a Geórgia. Dessa maneira, aparece na terceira posição do Grupo F, com um ponto.

Ao mesmo tempo, a equipe busca sua primeira vitória na competição para seguir com a possibilidade de se classificar para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas.

A boa notícia para o técnico Ivan Hasek é que todos os jogadores estão à disposição.

Como chega a Turquia

Por outro lado, a seleção da Turquia está em segundo lugar no grupo, com três pontos. Eles começaram a competição com uma vitória sobre a Geórgia, mas perderam para Portugal no último sábado. Assim, os turcos querem manter a segunda posição para avançar às oitavas de final.

Contudo, a Turquia terá os desflaques de ?rfan Kahveci e Mert Gunok, lesionados.

República Tcheca x Turquia

3ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 26/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)

República Tcheca: Jindrich Stanek; Tomás Holes, Robin Hranác, Ladislav Krejci, Vladimir Coufal; Lukas Provod, Tomás Soucek, Pavel Sulc, David Doudera; Patrik Schick e Jan Kuchta. Técnico: Ivan Hašek.

Turquia: Mert Gunok; Mert Muldur, Zeki Çelik, Abdulkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Salih Ozcan e Hakan Çalhanoglu; Arda Guler, Orkun Kokçu e Kenan Yildiz; Baris Alper Yilmaz Técnico: Vincenzo Montella.

Onde assistir: SporTV e Globoplay

