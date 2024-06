Guia da Eurocopa Dia 13: veja agenda, escalações e onde assistir

A fase de grupos da Euro 2024 terá o capítulo final nesta quarta-feira (26/6) com a última rodada das chaves E e F. Os confrontos definem as duas vagas diretas em cada divisão, uma delas já de Portugal, e confirma os quatro melhores terceiros colocados da competição em solo alemão. Os destaques da bateria quádrupla do dia são o confronto direto entre Ucrânia e Bélgica e mais uma chance de ver Cristiano Ronaldo e companhia em ação, contra a Geórgia.

A abertura do dia é com o grupo E, o mais equilibrado da Euro. Com todas as equipes empatadas com três pontos, a diferença está apenas no saldo de gols. Líder por ter mais bolas na rede e estar no positivo por um, a Romênia encara a Eslováquia, atualmente em terceiro e sem saldo, às 13h. No mesmo horário, a geração belga, em segundo (+1), encara a seleção ucraniana, quarta colocada (-2), para evitar um novo vexame de eliminação precoce.

Na chave F, Portugal não terá muito com o que se preocupar por já estar classificado e deve aproveitar para descansar os titulares no confronto com a Geórgia, às 16h. Os georgianos, no entanto, precisam vencer para sair da última posição, com um ponto, e conquistar a classificação histórica. Simultaneamente, A República Tcheca, terceira colocada e também com um ponto, pega a Turquia, vice com três pontos.

Com os outros grupos já resolvidos, o pelotão dos classificados tem Alemanha, Suíça, Espanha, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Áustria, França, Holanda e Eslovênia, além de Portugal. A Hungria ainda aguarda os jogos desta quarta para saber se avança como uma das melhores campanhas de terceiros colocados.

Ucrânia x Bélgica

Ucrânia e Bélgica eram consideradas as principais forças para avançar em um modesto grupo E, mas derrotas inesperadas na primeira rodada mudaram os ares na chave. Ainda assim, a vitória de virada dos ucranianos contra a Eslováquia deram sobrevida à seleção, que ainda tenta encontrar as melhores opções no ataque, alternando entre Dovbyk, Yaremchuk, Tsygankov e Yarmolenco para os dois postos ao lado de Mudryk. Do outro lado, os belgas, comandados por De Bruyne, retomaram a confiança contra a Romênia e terão pela frente o confronto mais duro da fase inaugural para provar se realmente podem competir com as grandes equipes do continente.

Data: quarta-feira (26/6), às 13h

Local: MHP Arena, Stuttgart

Transmissão: CazéTV

Escalações prováveis

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Svatok e Zinchenko; Tsygankov, Shaparenko, Brazhko e Mudryk; Yaremchuk. Técnico: Serhiy Rebrov

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen e Theate; Tielemans, Onana e De Bruyne; Bakayoko, Lukaku e Doku. Técnico: Domenico Tedesco

Eslováquia x Romênia

Antes azarões, Eslováquia e Romênia chegam na última rodada com chances reais de classificação. Um empate já é suficiente para as equipes avançarem, uma como segundo colocada e outra entre os melhores terceiros, mas o desempenho permite sonhar mais alto. Os eslovacos surpreenderam contra a Bélgica, porém cederam à pressão da Ucrânia no segundo jogo e sofreram a virada quando podiam confirmar a vaga nas oitavas. Os romenos seguiram o caminho inverso, com atuação irretocável frente aos ucranianos e dominados pelos belgas. Agora resta ver quem encontra o meio termo para tentar fazer história na Euro.

Data: quarta-feira (26/6), às 13h

Local: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Eslováquia: Dubravka; Pekarik, Vavro, kriniar e Hancock; Kucka, Lobotka e Duda; Schranz, Bozenik e Haraslin. Técnico: Francesco Calzona

Romênia: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca e Bancu; Marin; Man, Marin, Stanciu e Mihaila; Dragus. Técnico: Edward Iordanescu

Geórgia x Portugal

Estreante em Eurocopas, a Geórgia precisa vencer logo um dos campeões recentes se quiser continuar no páreo, mas, apesar de Portugal estar classificado, não terá nada entregue. Os gajos ainda brigam pela chance de ter a única campanha 100% da competição, ao lado da Espanha, e os reservas escalados por Roberto Martínez vão querer mostrar serviço para se candidatarem a peças úteis no restante do torneio.

Data: quarta-feira (26/6), às 16h

Local: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Transmissão: Prime Video e CazéTV

Escalações prováveis

Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia e Dvali; Chakvetadze, Mekvabishvili, Kochorashvili e Tsitaishvili; Mitautadze e Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol

Portugal: José Sá; Semedo, António Silva, Inácio e Dalot; Palhinha, João Neves e Matheus Nunes; Jota, Gonçalo Ramos e João Felix. Técnico: Roberto Martínez

República Tcheca x Turquia

O confronto final da chave entre República Tcheca e Turquia é de vida ou morte para ambos os lados. Uma derrota pode significar o adeus para cada lado, assim como um empate para os tchecos. Ambos derrotados por Portugal, os turcos fizeram o dever de casa em vencer a Geórgia, mas agora precisam confirmar o favoritismo da boa seleção, que mescla jovens talentos como Arda Guler e Kenan Yildiz com os veteranos Çalhanoglu e Yilmaz, para avançar às oitavas.

Data: quarta-feira (26/6), às 16h

Local: Volksparkstadion, Hamburgo

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Rep. Tcheca: Stanek; Holes, Hranac e Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod e Doudera; Hlozek e Lingr. Técnico: Ivan Hasek

Turquia: Gunok; Muldur, Demiral, Ayhan e Kadioglu; Çalhanoglu, Yuksek e Guler; Akturkoglu, Yilmaz e Yildiz. Técnico: Vincenzo Montella



