Canadá vence Peru e volta à briga por vaga às quartas da Copa América

Alphonso Davies, craque do Canadá (de vermelho) disputa a bola no meio de campo diante da marcação peruana - Divulgação/Conmebol - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Um gol do artilheiro Jonathan David valeu ao Canadá a importante vitória por 1 a 0 sobre o Peru, nesta terça-feira (25/6). O duelo pela segunda rodada do Grupo A da Copa América rolou no Mercy Park, em Kansas City. Assim, o Canadá soma seus primeiros três pontos e com grande chance de avançar às oitavas de final. Já o Peru tem um ponto. E como vai enfrentar a Argentina na última rodada, tudo indica que vai ser eliminado e voltar para casa mais cedo. O grupo se completa com Argentina e Chile, que ainda se enfrentam nesta terça. Esta foi a primeira vitória do Canadá, estreante em Copas América, na história da competição.

O jogo, realizado sob o forte calor de Kansas City, cerca de 38 graus, teve como fato relevante no primeiro tempo o desmaio do auxiliar Humberto Panjoj no fim do primeiro tempo. Ele caiu desacordado por causa do calor. O jogo ficou parado por cinco mu nutos para o atendimento ao prodissional, que seguiu direto para o vestiário.

Peru superior, mas nada de gol

O Canadá, que vendeu caro a sua derrota para a Argentina, decepcionou. Afinal, mostrou futebol inconsistente e de baixo nível. Assim, facilitou as coisas para o Peru (sem Advíncula, machucado), que dominou o primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. Porém, o atacante Lapadula, seu principal jogador nesta etapa, achava espaços, mas finalizava mal. Assim, o placar seguiu no 0 a o nesta etapa.

Canadá, com um a mais, sai na frente

Na etapa final, o Canadá voltou mais ativo, equilibrando o jogo. E passou a dominar quando, aos 14 minutos, Miguel Araújo fez falta em Shaffelburg. Acertando a perna do rival com a trava da chuteira. Levou amarelo. Mas o VAR chamou o árbitro e ele mudou para vermelho. Com dez, o Peru deu espaços. Não deixou de atacar. Porém, aos 29, levou um contra ataque. Shaffelburg recebeu e virou o jogo para Jonatham David entrar livre na área e tocar na saída de Gallese.

O técnico peruano, o uruguaio Jorge Fossatti, lançou a seleção ao ataque, com cinco homens de frente (incluindo o veterano Paolo Guerrero). Mas deu espaços para os canadenses perderem três chances para aumentar o placar em contra-ataques. Ainda assim, nos acréscimos, Cueva (em seu primeiro jogo após oito meses) quase marcou após passe de Guerrero, que ainda cobrou uma falta oara defesa de Crepeau.

PERU 0X1 CANADÁ

2ª rodada do Grupo A da Copa América

Data: 25/6/2024

Local: Mercy Park, Kansas City (EUA)

PERU: Gallese; Miguel Araújo, Zambrano (Cueva, 34’/2ºT) e Callens; Andy Polo, Cartagena, Sergio Peña (Carillo, 34’/2ºT), Quispe (Reyna, 17’/2ºT) e Marcos López; Edison Flores (Santamaria, 17’/2ºT) e Gianluca Lapadula (Paolo Guerrero, 24’/2ºT). Técnico: Jorge Fossatti

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius (Miller, Intervalo) e Alphonso Davies; Laryea (Buchana, 22’/2ºT), Millar (Shaffelburg, Intervalo), Eustaquio e Koné (Osorio, Intervalo); Larin (Oluwaseyi, 37’/2ºT) e Jonathan David. Técnico: Jesse Marsh

Gols: Jonathan David, 29’/2ºT (0-1)

Árbitro: Mário Escobar (GUA)

Auxiliares: Luis Ventura e Humberto Panjoj (ambos da Guatemala)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Laryea (CAN)

Cartão Vermelho: Miguel Araújo (PER, 14’/2ºT)

