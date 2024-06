Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

Fortaleza e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Castelão, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o 11° colocado e, apesar de uma boa campanha, ainda não está na parte de cima da tabela. No último embate, empatou com o Atlético-MG, fora de casa. Por sua vez, o Verdão vem embalado com cinco vitórias seguidas e a vice colocação na tabela, com um ponto a menos que o líder Flamengo.

Onde assistir

A partida entre Fortaleza x Palmeiras terá transmissão da Globo e do Premiere

Como chega o Fortaleza

Com o empate contra o Atlético-MG, o Fortaleza subiu para a 11° posição, mas agora quer figurar na primeira página da tabela. Contudo, para o embate contra o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá uma série de desfalques. Uma delas é Breno Lopes, que está emprestado pelo Verdão e não pode atuar por questões contratuais. Além disso, Dudu, Moisés, Marinho e Rossetto estão lesionados e Pochettino está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo no último confronto. Por fim, Kuscevic e Kervin Andrade estão com suas seleções na Copa América. A boa notícia fica por conta do retorno de Lucero, que cumpriu suspensão contra o Galo.

Como chega o Palmeiras

Embalado pela quinta vitória seguida no Brasileirão, o Verdão agora mira a liderança da competição. Contudo, Abel Ferreira também terá seus desfalques. Além de Bruno Rodrigues, fora da temporada, Lázaro também segue fora com uma lesão na coxa direita. Além disso, Gustavo Gómez e Richard Ríos estão com suas seleções na Copa América. O meia Rômulo iniciou seu processo de transição física, mas ainda deve seguir fora dos relacionados.

FORTALEZA X PALMEIRAS

12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26/06/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Machuca; Pikachu, Kayzer, Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Menino, Estêvão e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Alex Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Thiago Rosa (RJ)

VAR: Gilberto Castro Júnior (PE)

