Com um a menos, América-MG empata com Avaí e segue líder da Série B

Em duelo que valia a liderança da Série B do Brasileiro na noite desta terça-feira (25), o América-MG empatou por 1 a 1 com o Avaí, apesar da expulsão do meio-campista Moisés, em Belo Horizonte.

Willian Maranhão abriu o placar para os visitantes, mas Brenner, de pênalti, deixou tudo igual nos acréscimos do primeiro tempo do jogo disputado na Arena Independência.

Com o resultado desta 12ª rodada, mineiros e catarinenses chegam a 22 pontos, mas o Coelho se mantém na ponta do campeonato pelo critério de saldo de gols (seis contra quatro).

Os gols

Logo no minuto inicial, Willian Maranhão aproveitou sobra na entrada da área e desferiu um chute firme no ângulo sem chances para o goleiro Dalberson. Aos 44 minutos, Moisés recebeu cartão amarelo por falta em João Paulo, interrompendo contragolpe do Avaí. Ao reclamar com o árbitro Bruno Motta Correia e aplaudir ironicamente a decisão, levou o segundo amarelo e consequentemente, o vermelho.

Embora tenha ficado em desvantagem numérica, o Coelho foi valente e empatou nos acréscimos da primeira etapa. Brenner foi derrubado dentro da área, e o juiz apontou pênalti. O camisa 9 cobrou bem para igualar o placar aos 49′.

Próximos jogos

O América-MG volta a campo na próxima terçla-feira, quando visita o Goiás às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. Já o Avaí duela diante do Amazonas no próximo domingo. A bola rola às 11h (de Brasília), na Ressacada.

Jogos da 12ª rodada da Série B

Sábado (22/6)

CRB 1×0 Guarani

Operário-PR 0x1 Botafogo-SP

Ituano 1×1 Brusque

Domingo (23)

Chapecoense 1×2 Paysandu

Vila Nova 1×2 Goiás

Segunda-feira (24)

Sport 1×2 Novorizontino

Terça-feira (25)

Mirassol 0x0 Santos

América-MG 1×1 Avaí

Ponte Preta x Ceará

Amazonas x Coritiba

