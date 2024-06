Corinthians sonha com novo treinador e pressiona António Oliveira

António Oliveira está pressionado no cargo dentro do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians observa com muito cuidado o trabalho de António Oliveira. O português não agrada os dirigentes, que começam a pensar em novas alternativas para comandar a equipe na sequência da temporada.

De acordo com as informações do jornalista Samir Carvalho, alguns nomes começam a ganhar força, entre eles, Fernando Diniz, demitido do Fluminense na última segunda-feira (24). O treinador agrada o presidente Augusto Melo e seus pares e um contato inicial foi realizado.

Apesar de mostrar a vontade na contratação do técnico, o poder de convencimento precisa ser grande, pois Fernando Diniz acabou de encerrar um projeto longo no Rio de Janeiro e não pensa em retomar a carreira de forma imediata.

Outro nome que agrada a cúpula do Corinthians é Fabio Carille. Neste caso, o diálogo é mais tranquilo, já que o comandante tem história no Timão e acumula duas passagens no Parque São Jorge.

Um ponto que pode facilitar a negociação é a má fase do Santos. O Peixe atravessa um momento negativo na temporada e não integra o G4 da Série B, fato que deixa o treinador pressionado na Vila Belmiro.

Cuca de volta ao Corinthians?

Por fim, o nome de Cuca está na mira. O comandante acabou de sair do Athletico e, em 2023, passou de forma meteórica pelo Corinthians. Porém, os problemas na vida pessoal o colocaram para fora do clube paulista.

Assim como Fernando Diniz, a saída recente do Furacão também pode prejudicar um acerto entre as partes. Até o momento, não houve contato oficial da diretoria com o treinador.

De longe, António Oliveira observa a movimentação do Corinthians. O seu trabalho é avaliado a cada jogo que passa e, caso não tenha uma reação imediata, a demissão será consumada nos próximos dias.

