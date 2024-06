Luxemburgo encontra Abel Ferreira e agita a torcida do Palmeiras

A torcida do Palmeiras ficou encantada nesta terça-feira (25). Em sua rede social, Vanderlei Luxemburgo postou uma foto com Abel Ferreira. Os dois se encontraram em um bar de São Paulo, na última segunda-feira (24).

Na legenda da imagem, Luxemburgo contou que encontrou Abel Ferreira de forma casual. O português estava acompanhado da sua comissão técnica e bateu um papo com o ex-treinador do Verdão.

“Uma honra ter conhecido na noite de ontem esse grande profissional, fora do ambiente de jogo, ele estava acompanhado de toda a sua comissão técnica – escreveu Luxemburgo, último técnico do Verdão antes da chegada do português. Um ser humano agradável, tranquilo e educado, nos encontramos no famoso Buteco do seu Tonico, Jardim de Napoli. O mister Abel, esse vitorioso treinador que vem trabalhando no nosso país com muita qualidade e construindo também o seu legado foi muito bom, vida longa no Brasil MISTER ABEL! Calculem aí quantos títulos têm nessa foto rsrs. Grande abraço, Abel”, escreveu.

Horas depois da postagem, Abel Ferreira respondeu a homenagem de Luxemburgo e desejou sorte em sua trajetória. “Muito obrigado pelas palavras, professor. Retribuo para si todos os elogios, sobretudo os pessoais, pois aquilo que somos e partilhamos é o mais importante. Desejo-lhe o melhor! Forte abraço”, respondeu Abel.

Campeões pelo Palmeiras

Com cinco passagens pelo Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo é um dos expoentes na história do clube. No total, ele faturou oito canecos pelo Alviverde. Destaque para o Paulistão de 1993, quando tirou o time da fila de 16 anos.

Enquanto isso, Abel Ferreira, que chegou em 2020, tornou-se um dos principais nomes do Palmeiras. Desde a sua chegada, o Verdão conquistou dez taças, entre elas, o bicampeonato da Libertadores da América (2020 e 2021).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.