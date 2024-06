Argentina vence o Chile no fim e avança na Copa América

Foi com muita insistência, mas a Argentina confirmou a classificação para as quartas de final da Copa América. Nesta terça-feira, os hermanos venceram o Chile por 1 a 0, pela segunda rodada do grupo A da Copa América, em New Jersey. A equipe comandada por Lionel Scaloni criou variadas chances e teve maior posse de bola, mas Lautaro Martínez, aos 42 minutos do segundo tempo, garantiu o triunfo. Do outro lado, a La Roja somente se defendeu e atacou poucas vezes.

Com o resultado, a Argentina segue 100% da competição, com seis pontos, enquanto o Chile só tem um ponto e se complica na competição. Agora, os times voltam a campo no sábado pela última rodada da fase de grupos. Os hermanos enfrentam o Peru, às 21h, em Miami, enquanto o Chile encara o Canadá, também no mesmo horário, em Orlando.

Argentina é superior

O início foi lento e com muitas faltas, mas no decorrer da partida a Argentina se sobressaiu depois da segunda metade. A seleção comandada por Scaloni teve maior volume de jogo e quis tirar o zero do placar. Julián Álvarez e Nico González tiveram duas chances, porém pecaram no capricho. Além deles, Messi teve a melhor oportunidade do primeiro tempo em chute na trave de Bravo. O Chile, por sua vez, teve dificuldades para sair jogando e só se defendeu.

Hermanos intensos e Chile cresce no fim

Na volta do intervalo, a dinâmica do jogo seguiu a mesma. A Argentina seguiu melhor, enquanto o Chile só buscou os contra-ataques, mas sem grande perigo. Aliás, logo aos quatro minutos, Molina recebeu um belo passe de Messi, porém o goleiro Bravo defendeu. Depois disso, De Paul, Mac Allister e Nico González, com chute no travessão, tiveram chances.

Do outro lado, a La Roja começou a gostar do jogo nos minutos finais após alterações. Echeverría conseguiu arriscar duas finalizações e fez o goleiro Emiliano Martínez sujar o uniforme.

Lautaro decide

Depois dos 40 minutos, a Argentinou retomou o controle da partida. Em sequência de escanteios, Messi cruzou, a bola ficou pipocando dentro da área até que ela sobrou para Lautaro Martínez garantir a vitória da Alviceleste. O jogador da Inter de Milão é o artilheiro do ano da seleção, com cinco gols marcados até o momento. Aliás, ele ainda perdeu um gol inacreditável nos lances finais.

CHILE 0 X 1 ARGENTINA

2ª rodada do Grupo A da Copa América

Data e horário: 25/6/2024, 22h (de Brasília)

Local: MetLife, New Jersey (EUA)

Público presente: –

CHILE: Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Suazo; Pulgar (Marcelino Núñez, 31’/2ºT), Echeverría; Darío Osorio, Dávila; Alexis Sánchez (Bolados, 20’/2ºT) e Vargas. Técnico: Ricardo Gareca

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina (Montiel, 37’/2ºT), Cristian Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico (Acuña, 37’/2ºT); De Paul, Enzo Fernández (Lo Celso, 18’/2ºT), Mac Allister; Messi, Julian Álvarez (Lautaro Martínez, 27’/2ºT) e Nicolás González (Di María, 28’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.

Gols: Lautaro Martínez (0-1)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Gabriel Suazo, Isla (CHI),

Cartões vermelhos: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.