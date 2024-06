Para reagir no Brasileirão, Fluminense tenta manter escrita de 10 anos contra o Vitória

Após a demissão de Fernando Diniz, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Vitória, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Marcão, o Tricolor tem que vencer para deixar a lanterna da competição e tentar manter uma escrita de 10 anos sem perder para o adversário.

A última vez em que o Leão da Barra venceu a equipe carioca foi em 2014. Naquela edição do Campeonato Brasileiro, a equipe baiana triunfou dentro e fora de casa. No primeiro turno, no Rio de Janeiro, Marquinhos estufou a a rede duas vezes, enquanto Wagner descontou, no triunfo por 2 a 1.

No returno, em pleno Barradão, o Rubro-Negro também saiu de campo vitorioso, com gols de Dinei, William Henrique e Vinícius, enquanto Cícero marcou para o Tricolor. Desde então, foram seis partidas, com quatro empates e duas vitórias do time carioca. O último confronto aconteceu em 2018, com um empate sem gols pelo Brasileirão.

O duelo é praticamente direto na luta contra o rebaixamento, visto que o Tricolor está na lanterna, com apenas 6 pontos. O Vitória, por sua vez, está em 17ª, com 9 pontos. Marcão, portanto, terá a tarefa de fazer a equipe carioca reagir e recuperar o futebol apresentado na última temporada. Para, assim, finalizar o primeiro turno com mais tranquilidade.

Por fim, o treinador também terá a tarefa de melhorar o desempenho tricolor como mandante, visto que o time só venceu uma das onze rodadas até aqui. Foi em abril, por 2 a 1 no clássico contra o Vasco, no Maracanã. Além disso, perdeu as últimas quatro rodadas, diante de Botafogo, Atlético-GO, Cruzeiro e Flamengo.

Veja os últimos confrontos

1 – Fluminense 0 x 0 Vitória – Brasileirão 2018

2 – Vitória 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2018

3 – Vitória 2 x 2 Fluminense – Brasileirão 2017

4 – Fluminense 2 x 1 Vitória – Brasileirão 2017

5 – Fluminense 2 x 2 Vitória – Brasileirão 2016

6 – Vitória 0 x 0 Fluminense – Brasileirão 2016

7 – Vitória 3 x 1 Fluminense – Brasileirão 2014

8 – Fluminense 1 x 2 Vitória – Brasileirão 2014

