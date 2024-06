Fortaleza x Pàlmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h (de Brasília)

Fortaleza x Palmeiras - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Fortaleza e Palmeiras jogam nesta quarta-feira (26/6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Leão do Pici é o 11° colocado e, apesar de uma boa campanha, ainda não está na parte de cima da tabela. Por sua vez, o Verdão vem embalado com cinco vitórias seguidas e o segundo lugar na tabela, com um ponto a menos que o líder Flamengo. Caso vença e o Fla tropece, assumirá a liderança. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que oinicia a sua transmoissão com um esquenta a partir das 20h. A narração está com Diego Mazur.

Além de Diego Mazur, este jogo entre Verdão e Leão terá os comentários de Symon Casagrande e as reportagens em cima do lance de Júnior Azevedo. Não perca nada deste duelo. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 20h e curtir a cobertura raiz da campeã de 2023 do prêmio Aceesp de melhor mídia digital esportiva empatada com o UOL.

