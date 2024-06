Juventude x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Tem jogão no Sul, afinal, o líder do Brasileirão, o Flamengo, visita o duríssimo Juventude nesta quarta-feira (26/6), pela 12ª rodada. O jogo será no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 20h (de Brasília). O Rubro-Negro tem 24 pontos, enquanto o Jaconero, na 12ª posição, tem 13 mas mostrando bom futebol e querendo superar o ponteiro, que mais uma vez jogará com muitos desfalques. Para você não perder nada desta partida, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, com a transmissão começando às 18h30 com um pré-jogo com todas as informações dos times e sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.