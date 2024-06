Botafogo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Botafogo e Bragantino se enfrentam, nesta quarta-feira (26/6), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela rodada 12 do Brasileirão. Será o primeiro duelo das equipes após protagonizarem disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores. O Glorioso levou a melhor enquanto o Massa Bruta foi à Sul-Americana. No Brasileirão, o Botafogo é o quarto colocado com 20 pontos e chegou a liderar o Brasileirão por duas rodadas e sonha em voltar ao topo. O Bragantino é o sexto colocado do BR-24, com 18 pontos. A Voz fará a cobertura deste jogaço, començando com um esquenta a partir das 17h30. O comando da cobertura e a narração é de Elder Vieira.