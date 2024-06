Tite define substituto de Bruno Henrique para Juventude x Flamengo

A – interminável – lista de desfalques do Flamengo ganhou mais um nome de peso para o jogo contra o Juventude: Bruno Henrique. Com o camisa 27 e Cebolinha no departamento médico, restou a Tite optar pelo mesmo esquema, com improvisos, ou se arriscar com dois atacantes. O técnico decidiu pela primeira opção e vai a campo com Victor Hugo pelo lado esquerdo.

O remédio para dor de cabeça de Tite diante do Juventude é o Garoto do Ninho, Victor Hugo, numa função mais avançada pelo lado esquerdo. O jovem será responsável por suprir as ausências de Cebolinha, em tratamento da lesão no quadril, e Bruno Henrique, com trauma no pé esquerdo.

Provável escalação

Rubro-Negro deve ir a campo com duas alterações em relação ao clássico contra o Fluminense. Assim, a provável escalação é formada por: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro.

Desfalques do Flamengo

Além do lado esquerdo, Tite também teve que mexer na dupla de zaga para o confronto desta quarta-feira (26). Isso porque David Luiz viajou com a delegação para Caxias do Sul, mas deve ser opção no banco devido às dores no joelho direito. Portanto, Léo Pereira deve reassumir titularidade por questões de cautela com o companheiro.

A ausência de Bruno Henrique é a oitava confirmada pelo Flamengo nesse período. São elas: Varela, Viña, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar (convocados); Igor Jesus, Everton Cebolinha e Bruno Henrique (DM por lesões).

Campeonato Brasileiro

Flamengo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro lidera a competição com 24 pontos de 33 disputados – sete vitórias, três empates e uma derrota.

