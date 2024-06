Abel x Vojvoda é marcado pela longevidade e equilíbrio no confronto

Abel e Vojvoda fazem o duelo de técnicos mais longevos do Brasil com retrospecto equilibrado - (crédito: Marcelo Caitano)

Fortaleza e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Castelão, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre que as duas equipes se enfrentam, também entra o embate entre os técnicos mais longevos do Brasil: Juan Pablo Vojvoda e Abel Ferreira. E o confronto entre os treinadores é pautado pelo equilíbrio.

Afinal, até aqui, os dois se enfrentaram em oito oportunidades, com três vitórias para cada, além de outros dois empates. Vojvoda soma mais de 1.100 dias no comando do Fortaleza. Já Abel Ferreira passou os 1.300 dias e, nesta terça-feira (25), se tornou o técnico mais longevo da história do Verdão. Assim, o encontro entre os dois sempre é marcante.

O primeiro embate entre os dois aconteceu em agosto de 2021. Na ocasião, o Fortaleza mostrou força e venceu o Palmeiras por 3 a 2, em pleno Allianz Parque, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No returno, nova vitória do Leão do Pici, desta vez por 1 a 0, mas na Arena Castelão.

Em 2022 veio a primeira vitória de Abel. No primeiro turno daquela edição do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 0 a 0 no Castelão, mas o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 a 0, no Allianz Parque, no returno.

Já a temporada passada marcou quatro duelos entre os treinadores. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, no Allianz, mas perdeu por 1 a 0, no Castelão. Mesmo assim, avançou na competição. Já pelo Brasileiro, o Verdão venceu por 3 a 1, em casa, e segurou o empate em 2 a 2, na capital cearense.

A situação das equipes de Abel e Vojvoda no Brasileiro

Agora, os dois treinadores se reencontram para tentar colocar uma vantagem no retrospecto do confronto. O Palmeiras está na vice-liderança do Brasileiro, com 23 pontos, e vem de vitória por 3 a 1 diante do Juventude. O Fortaleza é 11º, com 14 pontos, e vem de empate em 1 a 1 com o Atlético-MG.

