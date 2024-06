Gabigol e modelo postam fotos semelhantes e aumentam rumores de romance

Os fãs estão atentos aos movimentos de Gabigol e Thaisa Carvalho nas redes sociais. Após algumas interações e rumores de possível affair, os dois compartilharam stories do fim de tarde na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O que chamou atenção, no entanto, é que os registros ocorreram na saída da praia em ângulos e horários semelhantes – apenas dois minutos de diferença.

Assim como a de Gabigol, a foto compartilhada pela modelo também foi tirada de dentro do carro e com o céu em tom laranja. Já no registro do atacante é possível identificar o horário da publicação, às 17h40, e a música que tocava no veículo: tempo ao tempo, do Kawe. Thaisa publicou o storie às 17h38.

Affair entre Gabigol e Thaisa Carvalho

Os indícios de um possível affair começaram quando a irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa, apareceu ao lado de Thaisa em uma publicação do cantor Jorginho Farias. Na legenda, o músico escreveu: “irmã e cunhada”.

Logo depois, fãs notaram interações entre o casal em comentários nas redes sociais. Gabi deixou dois emojis – teia e aranha – em uma das fotos de Thaisa, e a modelo respondeu com risos acompanhados de um coração com fogo. Em outro momento, Dhiovanna Barbosa também elogia a amiga.

Quem é Thaisa Carvalho

Thaisa Carvalho é modelo, atriz, influenciadora e empresária. Há, também, quem a conheça pelo relacionamento polêmico com Fiuk – marcado por idas e vindas no período do BBB. Eles engataram o romance no ano anterior ao confinamento do cantor, que entrou na casa solteiro, e reataram logo após a eliminação do artista.

O término do namoro, contudo, foi polêmico e teve bastante exposição nas redes sociais. À época, Thaisa se manifestou emocionada sobre o fim da relação após Fiuk aparecer desacompanhado na ‘Farofa da Gkay’.

Gabigol no Flamengo

O futuro de Gabigol no Flamengo ainda é incerto e depende do resultado do julgamento sobre a fraude do exame antidoping – sem data confirmada. Enquanto isso, o camisa 99 segue à disposição de Tite para os compromissos do Rubro-Negro.

O Flamengo retorna aos gramados nesta quarta-feira (26), às 20h, para encarar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. O Rubro-Negro precisa vencer para manter-se isolado na liderança do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.