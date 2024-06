Carlos Miguel se incomoda em como o Corinthians vem tratando sua saída

Carlos Miguel mostra incomodo de como sua saída do Corinthians acabou sendo tratada - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Carlos Miguel não joga mais pelo Corinthians. O técnico António Oliveira confirmou, em coletiva após o empate contra o Athletico Paranaense, que o arqueiro não será mais jogador do Timão. Contudo, a forma como sua saída foi informada acabou gerando um grande incômodo no jogador.

Afinal, o goleiro seria titular contra o Furacão, mas alegou dores nos tornozelos e ficou de fora. O técnico português não escondeu a insatisfação com a postura do jogador, que tem acordo para defender o Nottingham Forest, da Inglaterra. António Oliveira acredita que o arqueiro não queria mais defender o Corinthians e decretou sua saída ainda mesmo em Curitiba.

“Não, Carlos Miguel não joga mais no Corinthians. Já o disse e falei neste grupo. Só está aqui no clube quem quer e faz de forma apaixonada, muitos que hoje estão nesta posição deviam perceber o sonho de muita gente de poder representar um dos maiores clube. Incomodou, incomoda, e o Carlos Miguel não vai jogar mais pelo Corinthians”, falou o treinador.

O episódio gerou um grande incômodo em Carlos Miguel. Aliás, o goleiro acredita que houve intenção de prejudicar sua imagem na reta final da passagem pelo e sugeriu má vontade e ”corpo mole” do jogador”, já negociado com o Nottingham Forest. O Corinthians acreditava que teria o arqueiro até o final de junho.

Carlos Miguel prometeu comprometimento

Aliás, o goleiro teria dado sua palavra que iria continuar jogando normalmente, enquanto sua saída não fosse sacramentada. Ele se colocou à disposição para o duelo contra o Atlético Goianiense, após a notícia de sua venda ser confirmada. O jogador sabia que iria receber uma forte retaliação, mas decidiu ir ao jogo mesmo assim.

Além disso, segundo pessoas ligadas ao goleiro, ele tem tomado injeção para amenizar dores no tornozelo há muito tempo. Carlos Miguel estaria com esta lesão nos jogos contra Flamengo, Botafogo, Atlético-GO e São Paulo. O problema já seria algo de conhecimento do clube, mas que não vinha prejudicando em sua escalação.

O episódio de Curitiba pegou Carlos Miguel de surpresa. Ele teria recebido um comunicado da diretoria que não atuaria mais pelo clube com a alegação de que não estava se esforçando para jogar. O tom da conversa também incomodou o goleiro. Por fim, o relacionamento com António Oliveira, que antes era visto como muito bom, agora não existe mais.

O Corinthians, por sua vez, ainda aguarda o pagamento dos R$23 milhões do Nottingham Forest. Assim, ele viajará para a Inglaterra para assinar um contrato de cinco temporadas e, enfim, deixar o Timão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.