Flamengo não vence Juventude em Caxias do Sul há 26 anos

Juventude e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (26/06), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogo promete muitas dificuldades para os comandados de Tite. Afinal, os rubro-negros não vencem os jaconeros há 26 anos no Sul.

Juventude x Flamengo

O Flamengo vem tendo muitas dificuldades diante do Juventude em Caxias do Sul. Aliás, nos últimos 12 jogos na cidade, foram seis vitórias jaconeras, seis empates e nenhum triunfo rubro-negro.

A última vitória do Flamengo diante do Juventude em Caxias do Sul aconteceu no dia 1 de outubro de 1997. Na época, os cariocas venceram por 1 a 0 no Brasileirão, com gol contra de Rodrigo Costa no segundo tempo.

Desfalques de Tite

Aliás, Tite chega com muitos desfalques nesta quarta-feira (26/06). Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e são ausências confirmadas. Além disso, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, lesionados, também estão fora.

No entanto, os jogadores rubro-negros chegam embalados e motivados em Caxias do Sul. Afinal, os comandados de Tite vêm de nove jogos de invencibilidade e estão na liderança isolada do Brasileirão. O técnico, que vinha sendo cobrado por resultados melhores, agora vive um momento de tranquilidade no clube carioca.

