Multa impede reencontro de Breno Lopes com o Palmeiras

Fortaleza e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Castelão, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Além de colocar frente a frente os dois técnicos mais longevos do Brasil, o embate também poderia trazer o reencontro de Breno Lopes com o Verdão. Mas isto não vai acontecer.

Isso porque o atacante está emprestado pelo Verdão ao Fortaleza. No acordo, existe uma cláusula contratual que se o Leão do Pici decidir escalar o jogador contra o Palmeiras, terá que pagar uma multa. O valor não foi divulgado, mas o clube cearense não vai exercer este direito e não vai abrir os cofres.

A multa serve para o Palmeiras se proteger de uma possível grande atuação do atacante contra a equipe que tem contrato. Algo parecido com o que aconteceu no ano passado. Em duelo pela Libertadores, o Verdão viu Merentiel, com quem tinha vínculo, ter grande atuação com a camisa do Boca Juniors e eliminar o Alviverde do torneio continental.

Desde que chegou ao Fortaleza, Breno Lopes vem figurando no time titular. Ele já marcou um gol e distribuiu duas assistências. Aliás, ele balançou as redes na última rodada, no empate contra o Atlético-MG por 1 a 1, na Arena MRV.

Breno Lopes tem vínculo com o Palmeiras se encerrando

Breno Lopes tem contrato com o Palmeiras até dia 31 de dezembro de 2024, mesmo período do seu fim de empréstimo com o Fortaleza. O atleta não terá o vínculo renovado com o Alviverde e poderá assinar com qualquer equipe para 2025. Contudo, para a partida desta quarta-feira, ele terá que acompanhar fora dos gramados.

