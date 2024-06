Vídeo: Neymar se arrisca em ‘nova profissão’ em boate de Los Angeles

Neymar está nos Estados Unidos para acompanhar o Brasil na Copa América, mas também para desfrutar. O jogador aproveitou a passagem por Los Angeles para curtir uma noitada em uma famosa boate de Los Angeles e, inclusive, se arriscou como cantor de funk ao emplacar um dos hits de Mc Marcinho no palco.

Após acompanhar o empate sem gols do Brasil na estreia da Copa América, Neymar marcou presença na Poppy – uma das boates mais famosas de Los Angeles. Vídeos da noitada do jogador circularam nas redes sociais e, em um deles, é possível ver o atacante em cima do palco ao lado do DJ, cantando o funk ”Tudo é Festa” no microfone.

Veja vídeo abaixo:

????FAMOSOS: Neymar curte balada depois do jogo da Seleção e canta funk. pic.twitter.com/xIU5zeFM8B — CHOQUEI (@choquei) June 25, 2024

Desabafo de Neymar nas redes sociais

Outro registro mostra Neymar Júnior deixando a boate na madrugada. Logo depois, o atacante do Al-Hilal foi às redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a carreira no esporte. A reflexão serviu como apoio às críticas aos jogadores da Seleção Brasileira após o empate com a Costa Rica.

“Quando estamos em campo, obviamente queremos fazer nosso melhor. Tem dia que não acertamos nada, mas tem dia que tu se encaixa. Ser jogador de futebol é ser julgado o tempo inteiro, a cada passe, cada chute, cada escolha… e o por que disso tudo? Porque TODOS os brasileiros queriam ser jogador da Seleção Brasileira. Todo mundo sonhou, todo mundo tentou… Por isso, quem está fora acha que sabe mais do que quem está dentro e é normal. De fora, você consegue ter uma visão que jamais veria dentro de campo, em segundos você tem que solucionar uma jogada”, e prosseguiu:

“Vivi o lado torcedor, cheio de angústia e sentimento de que o gol iria sair, com calafrio, mas JAMAIS vou ultrapassar o limite fora do campo. Acabou o jogo, seguimos e vamos treinar e melhorar para o próximo jogo. Confio muito nesse grupo, sei bem que eles irão fazer o melhor possível por eles, pela família e por todos torcedores brasileiros”, desabafou Neymar.

Neymar não passou despercebido diante de quase 70 mil pessoas no SoFi Stadium, na última segunda-feira (24). O atacante, inclusive, protagonizou uma cena curiosa durante uma das substituições de Dorival Júnior. De braços abertos, o jogador não escondeu o espanto com a escolha do técnico em tirar Vini Jr. de campo para entrada de Endrick, aos 25 minutos do segundo tempo.

Copa América

O Brasil é o vice-líder do Grupo D da Copa América, com um ponto de três disputados. O próximo compromisso da Seleção é contra o Paraguai, na sexta-feira (28), às 22h, no Allegiant Stadium, em Nevada. Derrotado na estreia, o adversário ocupa a lanterna na tabela de classificação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.