Internacional x Ferroviária – Brasileirão Feminino: onde assistir, arbitragem e escalações

Internacional e Ferroviária medem forças nesta quinta-feira (27), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, em partida atrasada da nona rodada do Brasileirão Feminino. As Gurias Coloradas são as primeiras fora da zona de rebaixamento e tentam se recuperar após perderem para o São Paulo, em casa, no último compromisso. Já a Ferrinha é a vice-líder da competição, com 28 pontos e não sabe o que é derrota até aqui, se mantendo invicto no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal GOAT, no Youtube.

Como chega o Internacional

Depois de três vitórias consecutivas, as Gurias Coloradas voltaram a perder na última rodada, ao serem superadas pelo São Paulo por 2 a 1. Com dois jogos a menos do que os demais adversários, o clube gaúcho está a cinco pontos do G-8. Assim, vencer as partidas atrasadas são muito importantes. Aliás, para esta partida, o técnico Jorge Barcellos terá o retorno da meio-campista Capelinha, que cumpriu suspensão no último duelo. Por outro lado, a goleira Mayara, com uma entorse no joelho direito, segue fora.

Como chega a Ferroviária

Em contrapartida, a Ferrinha soma 28 pontos e está na vice-liderança do Brasileirão Feminino, fazendo grande campanha com 77% de aproveitamento. Aliás, a equipe segue invicta na Série A-1, com oito vitórias e quatro empates ao longo da competição. A campanha garante a classificação antecipada às quartas de final. Assim, para a partida, a técnica Jéssica Lima não terá nenhum desfalque e vai com força máxima para o confronto. INTERNACIONAL X FERROVIÁRIA

Brasileirão Feminino-2024 – 9ªrodada

Data e horário: 27/6/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Tainá; Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Katrine; Gabi Morais, Zóio (Marzia), Pati Llanos e Letícia Monteiro; Belén Aquino e Priscila.Técnico: Jorge Barcellos.

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Luana e Barrinha; Nicoly, Cris, Micaelly e Duda Santos; Nat Vendito e Mylena. Técnica: Jéssica de Lima.

Árbitro: Mariana Regina de Paiva Oliveira (RN)

Árbitro: Mariana Regina de Paiva Oliveira (RN)

Assistentes: Ariela Duarte da Silveira (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)