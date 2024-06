Técnico da Itália toma decisão inusitada para se desculpar com jornalista

Italy's head coach Luciano Spalletti leads a training session at the team's base camp at the Hemberg-Stadion in Iserlohn on June 26, 2024, during the Euro 2024 football competition. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Itália tenta defender o título da Eurocopa, mas o desempenho aquém das expectativas virou motivo de críticas. A Azzurra chegou a correr riscos de ser eliminada ainda na fase de grupos do torneio. Mesmo assim, o empate em 1 a 1 no final do duelo com a Croácia garantiu a classificação para as oitavas.

Com isso, após a partida, o técnico Luciano Spalletti decidiu revidar as condenações dos jornalistas. Inclusive, até acusou um deles, Dario Ricci, de vazar informações antes das partidas da seleção italiana. Posteriormente, o comandante ligou para o profissional com o objetivo de lhe pedir desculpas.

“Eram duas da manhã quando recebi uma chamada de um número que não reconhecia. Pensei que era spam, mas atendi e ouvi alguém dizer: ‘Olá, Dário, sou o Luciano’. Não sabia que Luciano poderia ter o meu número, por isso demorei um pouco a perceber que era o Luciano Spalletti e que tinha sido o assessor da Federação Italiana que passou o meu número a ele”, relatou Ricci, que trabalha na “Radio 24”.

“Ele me pediu desculpas repetidamente pelo tom que usou. Foi uma noite estranha, porque eu estava na primeira fila ao lado de Gabriele Gravina, o presidente da Federação Italiana. Quando o Spalletti deu aquela longa resposta rapidamente, eu disse que tinha intenção de insultá-lo”, complementou.

Itália já tem adversário definido na próxima fase

A Azzurra classificou-se na segunda posição do Grupo B, com quatro pontos. Assim, enfrentará nas oitavas da Eurocopa outra segunda colocada, a do Grupo A. No caso, a Suíça. Por sinal, o duelo vai ocorrer no próximo sábado (29), às 13h, no estádio Olímpico de Berlim.

