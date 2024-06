Guia do dia 7 da Copa América: veja agenda, escalações e onde assistir

Santiago Gimenez vai precisar assumir o protagonismo no México para o país garantir a vaga antecipada nas quartas - (crédito: Getty Images via AFP)

A Copa América 2024 está começando a pegar no tranco e nesta quarta-feira (26/6) acontece o sétimo dia de disputas nos Estados Unidos. Os compromissos da vez são os dois confrontos da segunda rodada do grupo B, com chance de selar a classificação e a eliminação de algumas seleções. Os líderes Venezuela e México se enfrentam às 22h, no SoFi Stadium, na Califórnia, e os lanternas Equador e Jamaica medem forças às 19h, no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

A abertura da bateria de partidas coloca frente a frente os dois derrotados da primeira rodada. Um dos favoritos na chave, os equatorianos pretendiam se colocar como uma das forças que correm por fora na briga pelo título, mas a derrota de virada para os venezuelanos atrapalhou os planos. Além disso, um dos craques do time, Enner Valencia, do Internacional, está suspenso por expulsão. Enquanto isso, os jamaicanos fizeram jogo duro com os mexicanos e podem surpreender.

No outro compromisso da noite, a Venezuela quer manter a liderança surpresa e tem a chance de garantir a classificação em caso de vitória. O mesmo vale para o México, então a partida tem caráter determinante para dar tranquilidade a ambos os lados.

O estado atual do grupo B tem a Venezuela em primeiro com 3 pontos e um gol de saldo, mas na frente do México, com campanha igual, por ter balançado as redes uma vez a mais. Em seguida, o Equador aparece em terceiro zerado, assim como a Jamaica. As duas seleções classificadas ao término da fase inicial encaram dois adversários vindos do grupo A, um deles a Argentina.

Confira a seguir, em mais detalhes, os jogos do dia 7 da Copa América.

Equador x Jamaica

Com a corda no pescoço, Equador e Jamaica se enfrentam sabendo que uma nova derrota, após ambas perderem na estreia, pode significar uma eliminação praticamente certa. Pelo lado do país sul-americano, o técnico Félix Sánchez terá que fazer mudanças obrigatórias na equipe em razão da expulsão de Enner Valencia. Já os jamaicanos devem manter o mesmo esquema utilizado contra o México, desfalcados apenas do goleiro André Blake, que já estava fora na partida anterior. As seleções se enfrentaram quatro vezes na história, a última em 2018, todas em amistosos, com três vitórias para os equatorianos e um empate.

Data: quarta-feira (26/6), às 19h

Local: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Equador: Domínguez; Preciado, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo e Kendry Paez; Yeboah, Kevin Rodríguez e Sarmiento. Técnico: Félix Sánchez

Jamaica: Waite; Bernard, Latibeaudiere e Pinnock; Lembikisa, Decordova-Reid, Palmer e Leigh; Nicholson e Gray; Antonio. Técnico: Heimir Hallgrmsson

Venezuela x México

Mais três pontos dão à Venezuela ou México o carimbo necessário para ter um lugar nas quartas de final. Os venezuelanos chegam embalados pela vitória de virada contra o Equador, a primeira vez que o país conseguiu vencer após sair atrás do placar na história da Copa América. Apesar de também ter ganho na estreia, os mexicanos chegam em um clima pior após perderem o capitão Edson Álvarez, machucado contra a Jamaica e fora do restante do torneio.

Data: quarta-feira (26/6), às 22h

Local: SoFi Stadium, Inglewood

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Venezuela: Romo; Ferraresi, Ángel e Osorio; Aramburu, Martínez, Cásseres e Navarro; Savarino, Rondón e Machís. Técnico: Fernando Batista

México: González; Reyes, Edson Álvarez, Vásquez e Arteaga; Chávez, Romo e Rodríguez; Antuna, Martínez e Quiñones. Técnico: Jaime Lozano

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima