Quase sessentão! Jogador mais velho da história assina com novo clube

Former Japan international Kazuyoshi Miura holds a press conference to announce his joining Atletico Suzuka on a temporary transfer at the National Stadium in Tokyo on June 25, 2024. (Photo by AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Atlético Sakura, equipe da quarta divisão da liga japonesa, anunciou Kazuyoshi Miura como seu mais novo reforço, por empréstimo. O jogador que começou a carreira no Brasil nos anos 1980, é reconhecido como o atleta mais velho da história do futebol.

Isso porque ele assina esse novo contrato aos 57 anos de idade. Miura estava no Oliveirense, de Portugal, antes de assinar com o novo clube. Em entrevista neste ano, o veterano jogador expressou seu objetivo de continuar jogando até os 60 anos.

“Aposentadoria? Isso eu pensarei mais tarde. Mas talvez jogue até os 60 anos” disse Miura, sorrindo ao receber o prêmio.

Na última temporada, Miura entrou em campo três vezes e foi eleito o melhor em campo em uma dessas partidas, na vitória por 4 a 3 sobre o Leixões, na rodada final do campeonato.

“Entrei no segundo tempo e nem fiz gol no jogo. Mas imagino que não estaria aqui sem a ajuda dos companheiros, que me passaram muitas bolas”, disse, ainda supreso com a escolha de MVP.

Recentemente, Romário, um ano mais velho que Miura, anunciou que jogará uma partida oficial pelo América-RJ, clube do qual é presidente e atacante. Contudo, o japonês pode retornar ao posto de mais velho se cumprir a promessa de jogar até os 60.

Miura: sucesso no Brasil, nos anos 80, e no Japão

Kazu Miura nasceu no Japão em 1967, mas fez toda base no Brasil (chegou ao país com 15 anos) defendendo XV de Jaú-SP (1987/88), Coritiba (1989) e Santos (1990). Tem o status de primeiro japonês a fazer gol em time profissional no futebol brasileiro. De volta ao Japão foi astro do Tokyo Verdy nos anos 90 e Yokohama (anos 2000).

Também atuou no Genoa-ITA. pela seleção do Japão soma 91 jogos e 55 gols (entre 1990 e 2000). Em 2013 passou a jogar futsal e integrou a seleção japonesa. Porém, retornou ao futebol. Com o fim da temporada resta saber se Miura seguirá no clube ou vai procurar outra agremiação. Alguém se candidata?

