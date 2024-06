Na estreia de Filipe Luís, Flamengo perde para o Fortaleza no Brasileirão Sub-20

Na estreia de Filipe Luís, o Flamengo não demonstrou muito repertório ofensivo e perdeu para o Fortaleza por 3 a 0 na Gávea. Assim, os Garotos do Ninho caíram para oitava colocação do Brasileirão Sub-20. O Leão, por outro lado, subiu para sexta posição do campeonato depois da vitória.

Postura do Flamengo

O Flamengo teve mais posse de bola no primeiro tempo. No entanto, os Garotos do Ninho tiveram dificuldades na construção das jogadas e foram pouco incisivos no ataque. A principal chance do mandante na etapa inicial foi uma cabeçada do Weliton no travessão.

Gols do Fortaleza

O Fortaleza, por outro lado, soube ser perigoso e eficiente no primeiro tempo. O Leão, dessa forma, marcou um gol aos 39 minutos. Após um passe errado de Lucyan na saída de bola, Lucas Furtado cometeu pênalti em Kauê Canela. Na cobrança, o próprio atacante deslocou o goleiro rubro-negro e estufou as redes na Gávea.

O Fortaleza não se acomodou depois do gol marcado e ampliou logo no começo do segundo tempo. Após disparar em velocidade pelo lado esquerdo, Michael finalizou rasteiro, Lucas Furtado espalmou e Kauê Canela, no rebote, guardou aos quatro minutos.

Expulsão de Fabiano

O Flamengo, que já estava com dois gols de desvantagem no jogo, se complicou de vez aos nove minutos. Afinal, Fabiano foi expulso de campo depois de cometer uma falta dura próxima da área. O volante rubro-negro não estava amarelado. No entanto, por ser último homem, foi advertido diretamente com um cartão vermelho.

Terceiro de Kauê Canela

O Fortaleza, desse modo, continuou pressionando e chegou ao terceiro gol aos 26 minutos. Após uma bela jogada pelo lado direito, Kauê Canela, bem posicionado, recebeu um passe na área e chutou no canto, sem chances para Lucas Furtado.

