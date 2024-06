Turquia vence jogo tenso e se garante nas oitavas de final

Turkey's goalkeeper #01 Mert Gunok dives for the ball during the UEFA Euro 2024 Group F football match between the Czech Republic and Turkey at the Volksparkstadion in Hamburg on June 26, 2024. (Photo by JOHN MACDOUGALL / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

Em jogo dramático, a Turquia venceu a República Tcheca por 2 a 1 nesta quarta-feira (26/6), no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha. Neste duelo pelo Grupo F da Eurocopa, quem vencesse se classificaria para as oitavas de final, Mas o empate era turco, que mesmo com um a mais desde os 20 do primeiro tempo, teve dificuldade para chegar ao gol rival. Ainda assim, a Turquia saiu na frente com Çalhanoglu. Mas Soucek empatou e os tchecos, mesmo com dez, pressionaram tentando o gol salvador. Mas não conseguiram e ainda levaram o gol da derrota nos acréscimos, com Tosun. Festa para a torcida turca, imensa maioria no estádio.

O jogo foi tenso, com o árbitro distribuindo 14 amarelos e duas expulsões. Com o resultado, os turcos fecham em segundo lugar do Grupo F, com os mesmos seis pontos de Portugal (que perdeu para a Geórgia), mas em segundo lugar devido ao confronto direto (perdeu para os portugueses, 3 a 0). Ambos avançam às oitavas, assim como a Geórgia, como uma das melhores terceira (quatro pontos). Os tchecos, com um ponto, ficam em último e eliminados. A liderança deste grupo foi de Portugal, com seis pontos. Nas oitavas, Portugal enfrentará a Eslovênia; Turquia pega a Áustria e a Geórgia terá a Espanha pela frente.

Primeiro tempo

Os tchecos entraram sem o seu goleador Schick, machucado. Porém, mesmo sem a fera no ataque, fez bom início, quase abrindo o placar com Provod. Mas, aos 19, Barak, que ja tinha amarelo, fez falta que aparentemente era normal, mas como acertou o pé de Ozkan, foi expulso. Com dez, os tchecos tiveram de recuar. Mas os turcos, mesmo passando a ter quase 65% de posse, chutavam sem perigo ao gol de Gunok. E o time tcheco, que depois dos 20 minutos só fez um ataque de perigo, já no fim, quase marcou. Jurasek recebeu livre na área, mas chutou em cima do goleiro Stanek.

Turquia na frente

A Turquia veio para matar o jogo. No primeiro ataque, Yilmaz cabeceou e o goleiro Stanek tirou, mas quase engolindo um frango. Mas, aos cinco minutos após pressão, chegou ao gol. Uma boa jogada pela direita ficou com Ylmaz que fez grande defesa parcial. Mas a bola seguiu com a Turquia e, após passe de Yousek, Çalhanoglu bateu com estilo para fazer 1 a 0. Neste lance, o goleiro tcheco machucou e teve de ser substituído.

A Turquia tinha o domínio, mas acabou vendo os tchecos empatarem o jogo aos 21. O atracante Chory dividiu com o goleiro Gunok após chuveirinho e Soucek ficou com a sobra, colocando para dentro. Assim, o jogo estava em aberto, pois se a República Tcheca virasse o jogo, iria às oitavas, com a Turquia fora. Mesmo com dez, os tchecos atacavam e davam espaços para contra-ataques. E levaram um gol no fim, numa ótima jogada individual de Tosum, recebendo pela esquerda, limpando a marcação e batendo a gol.

República Tcheca 1×2 Turquia

3ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Data: 26/06/2024

Local: Volksparkstadion, Hamburgo (ALE)

REPUBLICA TCHECA: Stanek (Kovar, 10’/2ºT); Tomás Holes, Hranác,Krejci e Coufal; Provod (Lingr, 30’/2ºT), Soucek, David Jurasek (Matja Jurasek, 36’/2ºT) e Barak; Chityl (Kuchta, 10’/2ºT) e Hlozek (Chory, 10’/2ºT). Técnico: Ivan Hasek.

TURQUIA: Gunok; Muldur, Akayrin, Demiral e Kadioglu; Yuksec (Yokuslu, 18’/2ºT), Ozkan (Ayhan, Intervalo), Çalhanoglu (Kokçu, 42’/2ºT) e Arda Guler (Tosun, 30’/2ºT); Yildiz (Akturkoglu, 18’/2ºT) e Yilmaz Técnico: Vincenzo Montella.

Gols: Çalhanoglu, 5’/2ºT (0-1); Soucek, 21’/2ºT (1-1); Tosun, 49’/2ºT (2-1)

Cartões amarelos: Barak, Krejci, Sousek, Schick*, Cerv*, Jarus* (RTC); Ozkan, Yildiz, Yuksec, Gunok, Muldur, Akayrin, Arda Guler, Çakir* (TUR)

Schick e Çakir, Cerv e Jarus receberam cartões amarelos do banco

Cartões vermelhos: Barak (RTC, 20’1ºT); Chory (RTC, após o termino do jogo)

