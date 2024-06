Atlético sai na frente por Lyanco, mas Botafogo é pedra no sapato

SOUTHAMPTON, ENGLAND - MAY 13: Lyanco of Southampton during the Premier League match between Southampton FC and Fulham FC at Friends Provident St. Mary's Stadium on May 13, 2023 in Southampton, England. (Photo by Charlie Crowhurst/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O Atlético está próximo de um acordo com o zagueiro Lyanco, de 27 anos, atualmente atleta do Southampton emprestado ao Al Gharafa, do Qatar. No entanto, o que era algo praticamente certo ficou travado pela entrada do Botafogo no negócio.

Os tratos entre Atlético e o estafe do jogador começaram há cerca de duas semanas. O Galo saiu na frente e tem confiança de que vai conseguir a contratação. Aliás, as pessoas que cuidam da carreira do atleta desejam que ele seja anunciado pelo Galo. O Jogada10 apurou ainda que o pai do atleta visitou a Cidade do Galo recentemente.

Ainda não é possível detalhar como serão os moldes da negociação entre Galo e Lyanco. Os valores e tempo de contrato não foram revelados. No entanto, é possível confirmar que o Atlético está à frente, afinal, pessoas próximas ao jogador já estiveram na Cidade do Galo e conheceram a estrutura. Além disso, o clube mineiro já tem conversas adiantadas com o Southampton.

Pesa a favor do Botafogo o histórico. Afinal, o zagueiro passou pela base do Glorioso. Depois ele se transferiu para o São Paulo, onde subiu para o time profissional. Na sequência foi negociado.

Na atual temporada, Lyanco disputou 16 partidas pelo Al Gharafa, com 1.470 minutos em campo, fez dois gols e deu duas assistências.

