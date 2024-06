Neymar debocha de Casagrande: ‘Naipe de artista, pique de jogador’

O craque Neymar resolveu ironizar a crítica feita pelo ex-jogador Walter Casagrande, em sua coluna no “Uol”. O camisa 10 do Al-Hilal usou as redes sociais para alfinetar o ex-atleta.

Em foto divulgada no Instagram, Neymar colocou uma imagem desembarcando em seu jatinho particular. Com uma camisa do Santos, ele colocou a seguinte legenda: “Naipe de artista, pique de jogador”. A postagem do jogador, aliás, gerou vários comentários com atletas e ex-atletas colocando emoji de fogo.

A imagem é claramente uma resposta para Walter Casagrande. Afinal, o colunista esportivo fez severas críticas a Neymar. Para Casão, o atleta do Al-Hilal tem necessidade de aparecer para “alimentar seu ego”.

Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

“A vaidade do Neymar é excessiva, Neymar se alimenta da vaidade e do ego dele. O Neymar precisa para o ego dele, as pessoas falarem dele e saberem onde ele está. Ele se alimenta dessa vaidade, o ego dele é maior do que ele. Então, ele vai lá fantasiado de artista, não vai como um jogador que pode voltar para a seleção”, disparou Casagrande em sua coluna no ‘Uol’.

‘Jogador ator’

Algo que chamou atenção, aliás, foi a imagem de Neymar com tom de questionamentos sobre a substituição de Vini Jr feita por Dorival Júnior. Casagrande, no entanto, acredita que o jogador sabia que chamaria atenção e teria polêmica em torno.

“Ele sabe que a câmera vai pegar ele e faz questão de fazer reações. Nada é natural, nada é sentimento. O Neymar é um ator dentro e fora de campo. Aquilo que ele fez é muito antiético. Você fazer questão de criticar o treinador da Seleção Brasileira sabendo que está sendo filmado? Você está vendo o jogo, o Dorival tira o Vinícius, você não gosta, mas sua reação é no rosto, faz uma cara. Agora faz questão de dizer: ‘o Vini?’. Pô, para filmar? Desculpa, ele está lá atuando. Ele foi para a Copa América para atuar”, acrescentou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.