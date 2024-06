Muro dos ídolos do Botafogo sofre com obras de casa de shows. Entenda!

O muro dos ídolos do Botafogo, que fica localizado em frente à sede social do clube, em General Severiano, está coberto, parcialmente, neste momento. Afinal, por conta das obras de revitalização do Canecão, tradicional casa de shows no Rio de Janeiro, o espaço, que desde 2007 é direcionado por torcedores para homenagear grandes alvinegros, está coberto por placas de ferro pretas.

A estrutura, que pertence à Ufrj (Universidade Federal do Rio de Janeiro), corre o risco de ir abaixo. Anteriormente, torcedores do clube carioca tentaram levantar um projeto pelo tombamento do local. A ideia, no entanto, não foi à frente.

O Botafogo busca tentativas para levar parte das figuras que estavam no local para um espaço no Estádio Nilton Santos. Isso, no entanto, ainda não está confirmado.

Ídolos homenageados

Grandes nomes da história do Botafogo estão no muro. Alguns deles são: Jefferson, Garrincha, Didi, Loco Abreu, Heleno, Nilton Santos e Jairzinho.

