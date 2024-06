São Paulo x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Criciúma nesta quinta-feira (27), às 20h, no MorumBIS, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta se recuperar na competição, já que está há quatro jogos sem vencer e vem de duas derrotas seguidas para Cuiabá e Vasco. Assim, um triunfo diante do torcedor aparece como fundamental. Por outro lado, o Tigre não sabe o que é perder há três rodadas e vem de dois triunfos seguidos diante de Atlético Goianiense e Botafogo. Agora quer subir ainda mais na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o São Paulo

Para o duelo contra o Criciúma, o técnico Luis Zubeldía não deve ter a presença do meia Rodrigo Nestor. O meia deixou o duelo contra o Vasco com dores na coxa direita, mas não foi detectada nenhuma lesão. Mesmo assim, ele deve ser preservado. Em contrapartida, o zagueiro Arboleda e o atacante Luciano, poupados contra o Vasco, devem voltar ao time titular. Além disso, o volante Alisson, que cumpriu suspensão automática na última rodada, também voltará a equipe principal. Assim, a tendência é que o argentino mande o que tem de melhor para acabar com a sequência sem vitórias.

Como chega o Criciúma

Já o Tigre vai em busca da sua terceira vitória seguida e manter o embalo na competição. Contudo, o técnico Cláudio Tencati não terá o zagueiro Tobias Figueiredo, que cumpre suspensão automática, após receber o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo. Assim, Walisson Maia deve ser o titular. Já o volante Newton, que não esteve no jogo contra o Botafogo por vínculo com o time carioca, está à disposição. Além disso, o atacante congolês, Yannick Bolasie, com dores na coxa direita, não viajou com o elenco para São Paulo e está fora. Por fim, o atacante Felipe Vizeu ainda segue no departamento médico se recuperando de uma lesão na posterior da coxa.

SÃO PAULO X CRICIÚMA

12° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/06/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Michel Araújo; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Maia e Trauco; Barreto, Newton, Ronald (Meritão) e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Éder (Allano) e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcellos (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.