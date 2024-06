Fluminense x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

A sequência do Campeonato Brasileiro promete se quente com um duelo de duas equipes que buscam deixar a zona de rebaixamento. Sendo assim, o Fluminense, atual lanterna, recebe o Vitória, que está na 17ª posição, nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada. Após a demissão de Fernando Diniz, Marcão comandará a equipe carioca, que vem de quatro derrotas consecutivas.

O Tricolor tem apenas uma vitória em onze rodadas até aqui e tenta estancar a crise para iniciar a reação. Dessa forma, a equipe carioca está na última colocação, com apenas seis pontos. O Leão da Barra, por sua vez, soma nove pontos e voltou ao Z4 na rodada anterior.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (27) terá a transmissão do SporTV e dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

Depois da demissão de Fernando Diniz, Marcão tem a tarefa de fazer o atual campeão da América reencontrar o bom futebol. Na escalação, aliás, o treinador não poderá contar com Lima, que foi expulso no Fla-Flu. Além disso, Jhon Arias segue na disputa da Copa América com a Colômbia, enquanto André segue no período de transição. Lelê, por sua vez, se recupera de uma lesão no joelho direito. Martinelli retorna à posição de origem, enquanto Terans foi testado como titular.

Como chega o Vitória

Após uma sequência positiva, a equipe baiana voltou a perder no campeonato, desta vez para o Red Bull Bragantino. Nesse sentido, para o duelo com o Tricolor de Laranjeiras, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Lucas Esteves, que está suspenso. Por outro lado, Alerrandro deve retornar ao time, enquanto Willian Oliveira é dúvida Por fim, Caio Vinícius também deve retornar após ter ficado de fora do duelo com o Massa Bruta.

FLUMINENSE X VITÓRIA

Brasileirão-2024 – 12ª rodada

Data e horário: 27/6/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e Ganso; Terans, Keno e Cano. Técnico: Marcão

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius (Reynaldo), Wagner Leonardo, PK; Luan, Léo Naldi, Willian Oliveira (Rodrigo Andrade) e Matheusinho; Eryc Castillo (Osvaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .