Torcida do Vasco se anima com postagem do Instituto Philippe Coutinho: “Reencontros”

A torcida do Vasco voltou a se animar com a possibilidade de ver Coutinho voltando. Nesta quarta-feira (26), o Instituto Philippe Coutinho, a partir de suas redes sociais, fez publicação relembrando a carreira do jogador.

O encerramento do texto, porém, é o que chamou a atenção. Após repassar todos os times que o camisa 10 atuou desde que saiu do próprio Vasco, em 2010, a postagem se encerra com “(…) Próxima temporada tá (sic) chegando e se Deus quiser ela será de alegrias, reencontros e de muita gratidão“, o que atiçou os torcedores.

Em negociação em curso com o presidente do clube, Pedrinho, Coutinho está próximo do retorno a São Januário. Fortes indícios são as chegadas de Alex Teixeira e Souza, amigos próximos e ex-companheiros do jogador, que já estão bem encaminhadas.

A possível chegada do ex-jogador do Barcelona passa pelo Instituto Philippe Coutinho, aliás. O Vasco deverá fazer ações de parceria com a fundação, com intuito de ajudar crianças de bairros carentes do Rio de Janeiro.

“A chegada no clube Inter de Milão foi um passo importante na carreira do jogador. Em junho de 2010, deixou o Gigante da Colina e se apresentou na equipe italiana. A transferência para um dos grandes clubes da Europa, representou um grande salto na carreira, que teve a oportunidade de atuar em um dos melhores campeonatos do mundo.

Emprestado ao Espanyol na temporada (11/12), disputou 16 jogos e marcou 5 gols pelo clube catalão. Sua passagem pelo Espanyol foi uma oportunidade para o jogador ganhar mais experiência e minutos em campo, antes de retornar ao Inter de Milão.

Durante sua passagem no Liverpool, se tornou uma peça fundamental no meio campo da equipe. Ele era conhecido por sua criatividade, habilidade técnica e capacidade de marcar gols de longa distância. Foi eleito o melhor jogador do time em várias temporadas, tendo 54 gols e 43 assistências na sua passagem pelos Reds, conquistou a admiração dos torcedores pelos seus dribles e passes precisos.

Já pelo Barcelona, conquistou importantes títulos para sua carreira, 02 La Liga (17/18) e (18/19), 02 Copa do Rei (17/18) e (20/21) 01 Supercopa da Espanha (17/18).

Em sua passagem marcou 26 gols e deu 13 assistências em jogos oficiais pelo Barcelona.

No Bayern de Munique, conquistou a tríplice coroa na temporada (19/20).

Bundesliga, Copa da Alemanha e a Champions League.

Marcou 11 gols e deu 9 assistências em 38 jogos.

Chegou ao Aston Villa em janeiro de 2022, emprestado, e logo teve sua compra efetivada.

Recebeu a camisa 23 e estreou contra o Manchester United, marcando seu primeiro gol no clube.

Destacando-se com gols e assistências nos jogos importantes, terminou a 1ª temporada com participações decisivas.

Atuou no clube Al-Duhail na temporada de (23/24), usando a camisa 9. Estreou em setembro/23, marcando seu primeiro gol e conquistando sua primeira vitória pelo clube.

Na temporada, fez o total de oito gols e três assistências.

Próxima temporada tá chegando e se DEUS quiser ela será de alegrias, reencontros e de muita Gratidão.”

