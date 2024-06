Luxemburgo faz apelo ao São Paulo por James Rodríguez

James Rodriguez não vive um bom momento com a camisa do São Paulo - (crédito: Foto: Diego Lima/AFP via Getty Images)

O técnico Vanderlei Luxemburgo está ativo nas redes sociais. Desta vez, o assunto é James Rodríguez, jogador do São Paulo. O colombiano não consegue emplacar no clube, mas vive situação oposta na seleção colombiana, onde marca presença na disputa da Copa América.

Em vídeo postado em seu Instagram nesta quarta-feira (26), Luxemburgo pediu a Luis Zubeldía que trate James Rodríguez como um “craque”. Além disso, ele lamentou a falta de qualidade do atleta no MorumBIS.

“Vou falar de um assunto que está me incomodando há um tempo. O James Rodríguez, desde que ele chegou ao São Paulo, é um craque. Me lembra muito o Alex. Estão querendo que ele faça aquilo que não consegue fazer, que é marcar, ocupar espaço. Ele é talentoso. É para jogar atrás do atacante, como um segundo atacante. Deixando os outros de cara para o gol e fazendo gols. Tem que arranjar essa posição para ele ficar livre, não pode queimar esse talento”, disse Luxa, em vídeo publicado no seu Instagram.

“É tão difícil achar um jogador talentoso como ele no futebol mundial, e aí vem porrada de tudo quanto é lado porque ele não marca, não corre, não compõe. Ele é craque. Craque resolve o jogo. É uma pena ele ainda não ter se firmado no São Paulo e ter mostrado o talento que ele mostra na seleção da Colômbia. Trate o craque como craque”, finalizou.

Futuro de James Rodríguez incerto no São Paulo

Contratado a peso de ouro, James Rodríguez não embalou no São Paulo. O colombiano acumula lesões, falta de entrega nos treinos/jogos e a diretoria não esconde a vontade de negocia-lo. Porém, a ordem é aguardar a Copa América e definir o futuro.

Desde a sua chegada ao Tricolor, o meio-campista participou de 22 jogos, onde marcou apenas dois gols e deu quatro assistências. Números que são considerados tímidos pela torcida e gerência do clube.

