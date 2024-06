Cruzeiro vence confronto direto com Athletico-PR e sobe na tabela do Brasileirão

O Cruzeiro venceu o confronto direto diante do Athletico-PR e confirmou sua posição na parte de cima da tabela. A Raposa bateu o Furacão por 2 a 0, nesta quarta-feira (26), em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou seu espaço na parte de cima da tabela. Gabriel Veron e Vitinho, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória e confirmaram os 100% de aproveitamento do time no Mineirão.

Ao mesmo tempo, o Cruzeiro encerrou um jejum de seis anos sem vencer o Furacão.

Dessa maneira, o Cruzeiro se recuperou da derrota para o Bahia na rodada passada, chegou aos 20 pontos no Brasileirão e subiu para a 5ª posição. Por outro lado, o Athletico-PR acabou sendo ultrapassado justamente pelos mineiros e caiu para o 6º lugar, com 19 pontos.

Além disso, o Furacão chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória, desta vez sob comando do técnico interino Juca Antonello, que assumiu após a saída de Cuca.

O jogo

Em um bom primeiro tempo, o Cruzeiro contou com uma grande atuação de Matheus Pereira e gol marcado por Gabriel Veron logo aos 16 minutos para levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa o Cruzeiro manteve a boa postura e conseguiu confirmar a vitória. Por outro lado, o Furacão lançou o time ao ataque e chegou a levar perigo. Mas, cedeu alguns espaços para os ataques da Raposa. Dessa maneira, Vitinho, que saiu do banco de reservas, aproveitou rebote do goleiro Léo Lick e completou a vitória por 2 a 0.

CRUZEIRO 2X0 ATHLETICO-PR

Brasileirão-2024 – 12ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 26/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão (MG)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Villalba, aos 31′ do 2t) ; Lucas Romero (Machado, aos 22′ do 2t), Lucas Silva e Ramiro (Barreal, aos 12′ do 2t); Matheus Pereira, Arthur Gomes (Robert, aos 22′ do 2t) e Gabriel Veron (Vitinho, aos 31′ do 2t). Técnico: Fernando Seabra

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Leo Godoy (Madson, no intervalo), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel. Erick (Zé Vitor, aos 17′ do 2t) e Fernandinho; Nikão (João Cruz, aos 17′ do 2t), Christian e Julimar (Zapelli, aos 34′ do 2t). Gonzalo Mastriani (Pablo, aos 26′ do 2t). Técnico: Juca Antonello (interino)

Gols: Gabriel Veron, aos 16′ do 1t (1-0); Vitinho, aos 45′ do 2t (2-0)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Brigida Cirillo Ferreira (Fifa-Al) e Luiz Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Paulo Renato Moreira

Cartões amarelos: Thiago Heleno e Fernandinho (CAP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.