Reinaldo após empate do Grêmio: "Que a sorte venha para nosso lado"

O Grêmio encerrou a sequência de seis derrotas no Brasileirão ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-GO nesta quarta (26), no Estádio Antônio Acciolly, em Goiânia. O gol foi do lateral-esquerdo Reinaldo, que espera que isso marque o início da recuperação no campeonato.

“Jogo em si começamos o primeiro tempo com eles atacante, depois atacamos mais. No segundo tempo, o professor Renato mexeu bem e o time foi para cima. Infelizmente tomamos gol de bola parada, mas conseguimos o nosso com uma desviada. Espero que a sorte venha pro nosso lado depois desse gol e que continue. Nos outros jogos batalhamos pelo gol e pecamos na finalização. Vamos valorizar esse empate, porque voltamos a somar pontos no Brasileiro. Esse ponto vai nos dar moral para a sequência em Caxias”, disse.

O empate em Goiânia levou o Grêmio ao sétimo ponto no Brasileirão em 12 rodadas. Neste momento, o clube ocupa a 19ª posição, mas poderá ir para a lanterna caso o Fluminense vença o Vitória nesta quinta-feira (27), no Maracanã.

Voltando ao Rio Grande do Sul como mandante no Campeonato Brasileiro, o Grêmio irá enfrentar justamente o Tricolor carioca no próximo domingo, às 16h, em Caxias do Sul.



