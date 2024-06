Rodrygo é ausência em treino da Seleção Brasileira

Nesta quarta-feira (26), a Seleção Brasileira desembarcou em Los Angeles e abriu a sua preparação para encarar o Paraguai. O jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América, no estádio Allegiant Stadium. A principal ausência da atividade foi Rodrygo, poupado por desgaste físico.

De acordo com a CBF, apesar de o jogador não realizar o trabalho com os companheiros de elenco, não preocupa e é presença certa para o duelo contra o selecionado paraguaio.

Ligada no forte calor da cidade norte-americana, a comissão técnica chegou a trocar o horário do treino. A atividade foi agendada para às 17h (no horário local), mas devido o forte calor, o horário foi transferido para às 19h. Porém, a mudança pouco impediu que os jogadores sofressem com o calor de 40º graus.

Programação e calendário da Seleção Brasileira

Na quinta-feira (27), a Seleção Brasileira volta a treinar na cidade de Los Angeles e Dorival Junior vai montar o time que irá a campo para o segundo compromisso do torneio continental.

Logo depois do empate com a Costa Rica, a Seleção Brasileira soma apenas um ponto e precisa do triunfo contra o Paraguai. O duelo será na sexta-feira (28), a partir das 22h (de Brasília).

