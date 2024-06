Renato valoriza ponto no Brasileiro e fala em reforços no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho apontou a falta de confiança como o maior problema do Grêmio após empate com o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Accioly. Mesmo assim, o treinador valorizou o ponto ganho em, que quebrou a série de seis derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, falou em contratação de reforços na janela de transferências e, inclusive, acredita em recuperação na temporada.

“Eu estou no mesmo barco que o meu grupo. No jogo passado, quando eu falei que estávamos sem opções, eu citei os jogadores que estavam no DM e que estavam nas seleções. Há três meses, vocês elogiaram o Grêmio pelas contratações feitas. O nosso maior problema era recuperar a confiança do grupo. Mesmo sendo só um ponto, a gente recuperou essa confiança e agora vamos jogar com a nossa torcida. Já passei por várias situações aqui no Grêmio e em todas elas a gente saiu para uma melhor. Um exemplo é o ano passado. Nosso time vai ficar forte e a história vai ser diferente no segundo turno, principalmente”, disse o treinador.

O próximo compromisso do Grêmio será diante do Fluminense, neste domingo (30), às 16h, em Caxias do Sul. O time carioca também chega pressionado após a demissão do técnico Fernando Diniz. Com 10 jogos disputados no Brasileirão, o Grêmio somou apenas 7 pontos, tendo aproveitamento de 23,3%.

A volta para casa

“Estamos voltando para o nosso estado, perto da torcida. Quebramos a sequência de derrotas. Não começamos bem o jogo no primeiro tempo, mas depois melhoramos. Tomamos um gol quando estávamos melhores. Faz parte. Reagimos e empatamos. A gente tira lições de tudo que sofremos e passamos nesses 40 dias longe de casa. Primeiro, priorizamos a Libertadores. E pagamos um preço alto no Brasileirão. Agora é virar a página, voltar para casa. Mesmo não jogando na Arena, é importante o torcedor lotar o estádio do Caxias no domingo. Estamos com saudades”, disse.

Reação do Grêmio

“A culpa é de todos nós. Se eu der uma resposta, vão achar que estou dando desculpas. Fiquem longe dos filhos, dos animais de estimação, longe da torcida, durante mais de um mês. Agora voltaremos para o carinho dos familiares. Não é a Arena, mas teremos nosso torcedor a nosso favor no estádio. Essas coisas todas as pessoas entendem ou não entendem. Daqui a pouco alguns jogadores voltam das seleções e outros vão chegar. Não é momento de perder a cabeça. O nosso grupo vai ficar muito forte e o torcedor não precisa se desesperar. Garanto que vamos sair dessa”.

