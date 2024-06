João Victor lamenta derrota do Vasco, mas vê evolução

João Victor lamenta resultado negativo do Vasco em Salvador - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O zagueiro João Victor lamentou a derrota do Vasco desta quarta-feira (26) para o Bahia, em Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão. Na saída, após o apito final, o defensor comentou o resultado negativo, afirmando que o time Cruz-Maltino jogava melhor até a expulsão de David, aos 14′ da etapa final.

“Infelizmente o David foi expulso. Acho que a gente vinha jogando melhor que eles no segundo tempo, conseguindo sair jogando, rompendo linhas. Óbvio que ele não queria ser expulso, mas influenciou no jogo. A gente jogou praticamente 30 minutos com um jogador a menos e o Bahia é uma equipe muito qualificada, brigando lá em cima na tabela”, afirmou.

O zagueiro, porém, vê evolução no time. Apesar do resultado, João Victor avaliou que o Vasco demonstrou “coragem”, acreditando que a equipe evoluirá na temporada.

“A gente tentou lutar até o fim, tomamos gol no finalzinho, mas a equipe está de parabéns, a gente vem evoluindo, crescendo, esse jogo mostra isso. A gente não abdicou de jogar, jogamos de igual para igual e depois da expulsão, aí sim eles tiveram muito mais vantagem. Mas eu creio que até antes da expulsão a gente jogou muito bem, teve coragem para brigar e as coisas vão começar a evoluir. Infelizmente as coisas não deram certo”, finalizou.

O próximo compromisso cruz-maltino é no sábado, quando recebe o Botafogo, em São Januário. A bola rola às 18h30 (de Brasília) e vale pela 13ª rodada do Brasileirão.

