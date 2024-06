Flaco López admite jogo ruim do Palmeiras

Uma noite de quarta-feira (26) para esquecer. Na Arena Castelão, o Palmeiras sofreu com os erros do técnico Abel Ferreira e perdeu do Fortaleza por 3 a 0. O revés custou caro, pois o Verdao desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O time está na quarta posição, com 23 pontos.

Na saída de campo, Flaco López, preterido pelo treinador, admitiu que o Palmeiras não foi bem e descarta uma pressão maior para a sequência do campeonato.

“Acho que foi um pouco de demérito nosso. Infelizmente acontece, não podemos ganhar todos. Esse jogo passou e pensar o que vem pela frente. Não aumenta a pressão (para enfrentar o Corinthians, segunda). Todos os jogos o Palmeiras joga para ganhar. É o mesmo sentimento. Hoje não conseguimos fazer as coisas certas, perdemos e o próximo é o que vale”.

Agora, o Palmeiras terá quatro dias de descanso antes de voltar aos gramados. Na próxima segunda-feira (1º), o Verdão encara o Corinthians pela 13ª rodada do Brasileirão. O duelo será no Allianz Parque.

Vale citar, que antes do revés para o Fortaleza, o Alviverde havia engatado uma sequência de cinco jogos consecutivos com vitória no torneio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.