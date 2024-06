Thiago Maia reclama de falhas do Inter: ‘Não pode acontecer’

Thiago Maia reclamou da falha do Internacional após a derrota no último lance para o Atlético, nesta quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Hulse. O meia do Colorado lamentou que os dois gols do Galo saíram depois de cruzamentos.

“Cara, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil. Pô, no detalhe ali a gente tomou um gol. Não pode voltar a acontecer isso. Foram dois gols ali de cruzamento. Agora, cara, é ver onde a gente errou para não errar mais. O nosso time vem muito bem, principalmente na bola parada. E agora a gente tomou o gol. Agora é treinar e descansar para o próximo jogo”, lamentou Thiago na saída de campo.

O Atlético-MG conseguiu a vitória aos 51. Hulk driblou Alan Patrick e cruzou. A zaga do Internacional não afastou e Rômulo marcou.

Com o resultado, o Inter soma 17 pontos e está em oitavo lugar no Brasileirão. Agora, na próxima rodada, o Colorado enfrenta o Criciúma. A partida será disputada no domingo, às 18h30, no Heriberto Hülse, em Criciúma.

