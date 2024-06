Internacional vira o jogo e supera o Palmeiras pelo Brasileirão sub20

O Internacional virou o jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (26) pelo Campeonato Brasileiro sub 20 e venceu por 2 a 1. Thalys abriu o marcador na primeira etapa, enquanto Kauã Alves e Jhonatan Kauã marcaram no segundo tempo. O jogo valeu pela 11ª Rodada da competição.

Apesar do resultado negativo, o Palmeiras permanece na liderança. O Verdão está em primeiro lugar com 27 pontos em 11 jogos. Já o Internacional ocupa a décima nona posição com apenas quatro pontos, mas tem três jogos a menos que os rivais.

Internacional terá o Goiás pela frente

Desse modo, o próximo compromisso do Internacional será contra o Goiás no domingo (30), às 15h, no CT do Cajú. O confronto é válido pela 5ª rodada, jogo atrasado devido à tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, que adiou algumas partidas dos times gaúchos na competição.

Palmeiras enfrenta Ferroviária e depois o Santos

O Palmeiras volta a campo no sábado (29), enfrentando a Ferroviária em jogo do Paulista sub20. A partida será no CT do clube alviverde, marcada para 10h (horário de Brasília). Pelo Brasileirão da categoria, enfrentará o Santos no dia 4 de julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.