Coudet lamenta derrota do Inter e destaca: ‘Merecíamos ganhar’

No último lance da partida desta quarta-feira, o Internacional acabou sendo derrotado por 2×1 pelo Atlético-MG, que contou com uma linda jogada de Hulk para o decisivo gol de Rômulo no Heriberto Hülse, pelo Brasileirão. Apesar do tropeço, o técnico Eduardo Coudet demonstrou ter gostado do desempenho de sua equipe e mostrou otimismo para a sequência.

“Fizemos um bom jogo e infelizmente não convertemos as chances claras do primeiro tempo para ir com vantagem ao intervalo. Tomamos um gol, reagimos, empatamos. Sinto que fizemos um grande jogo. Sempre tem erros quando se toma um gol. Tomamos gol no final. Dói tomar um gol no final. Merecíamos mais hoje. Temos que melhorar coisas, certamente. Estávamos bem, criando chances”, afirmou.

Ele destacou que o Brasileirão é muito difícil e que se ganha ou se perde em um detalhe.

“É doloroso, na última jogada. Tivemos mérito para ganhar, mas não merecíamos perder. É difícil falar que fizemos um bom jogo quando perdemos, mas foi isso que aconteceu. Quando o time não faz um bom jogo eu sou o primeiro a reconhecer. Mas hoje a gente merecia até ganhar”, pontua Coudet.

Inclusive, Coudet ainda fez elogios a Hulk, especialmente pela jogada decisiva já nos acréscimos do segundo tempo.

“É um rival de qualidade. Hulk fez uma grande jogada. Era uma segunda bola, onde, certamente, tem erros. Tomamos dois gols de escanteio. O segundo se entende. É de uma segunda jogada. Hoje, mesmo assim, quero reconhecer que o time fez um bom gol e merecia até ganhar. Ainda temos dois jogos a menos e queremos estar na parte de cima da tabela. Foi uma derrota dolorosa pela forma, mas temos que nos preparar para o próximo jogo e tentar ganhar”, disse Coudet.

Jogos do Internacional

Ainda com dois jogos atrasados por fazer no Brasileirão, o Inter se encontra no 8° lugar da tabela de classificação com 17 pontos. A sua próxima partida também será no Heriberto Hülse, como visitante, diante do dono do estádio, o Criciúma, domingo, às 18h30.

