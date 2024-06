Raniele admite primeiro tempo ruim e lamenta empate contra o Cuiabá

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação rendeu críticas não só da torcida, mas também dos jogadores. Segundo o volante Raniele, o Timão pagou m preço alto pela desatenção e ritmo abaixo do esperado no começo do jogo.

“Acho que a autocrítica é mais no começo do jogo. A gente pagou pelos cinco minutos iniciais que a gente teve. Entramos devagar, num ritmo abaixo do deles. A gente sabia que eles iam vir num ritmo forte assim. E isso não pode acontecer de jeito nenhum”, disse Raniele.

Aliás, o Timão poderia ter saído com um resultado pior. Além de tomar um gol com cinco minutos de partida, o Corinthians viu o árbitro marcar um pênalti para o Cuiabá. Contudo, Isidro Pitta parou em defesa de Matheus Donelli. No fim, Matheus Bidu, com um golaço, deixou a equipe sair de Itaquera com um ponto.

“A gente pagou pelos cinco minutos. Deixamos eles com a posse de bola, deu o escanteio, deu o gol e aí desmonta todo o plano de jogo que você faz. Então acho que a autocrítica nossa é essa. Ligar os primeiros cinco minutos ali, os primeiros dez minutos, porque não pode, principalmente dentro de casa, a gente entrar desse jeito e desmontar o plano de jogo inteiro por causa do início do jogo assim “, finalizou o volante.

Com o empate, o Corinthians chegou aos nove pontos, mas segue na zona de rebaixamento. Além disso, não vence há oito partidas. Na próxima rodada, segunda-feira (01), às 20h, enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.